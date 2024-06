Llegó el invierno a San Juan y en esta época las familias realicen los tradicionales carneos y posterior venta de productos embutidos. En este sentido, desde el Ministerio de Salud de San Juan, la directora de Zoonosis, Verónica Pérez, brindó recomendaciones para evitar casos de triquinosis.

Hay que recordar que la triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y animales salvajes. Según las estadísticas, en la provincia, durante el 2022, hubo 11 personas que se contagiaron. Sobre esto, Pérez indicó: “Ese brote fue porque habían consumido una bondiola de producción casera. Todos los años insistimos en la prevención de la triquinosis porque los otros casos que hemos tenido en la provincia, también referían a personas que habían comprado productos caseros en rutas. Incluso, tuvimos casos de salame de origen de jabalí que habían cazado en otras provincias”.

Publicidad

La directora de Zoonosis indicó que "hay que reforzar que es un parásito que no se ve a simple vista, está en los músculos del cerdo. El cerdo no va a manifestar ningún síntoma, va a crecer, va a estar gordo y hermoso y lo van a carnear y no se va a notar nada en la carne. En los chacinados crudos, el salado, el ahumado o la salazón no mata la larva”.

Recomendaciones

Para evitar el contagio, es importante seguir una serie de recomendaciones que brindó la especialista: “Cuando la gente compra y consume debe adquirir productos que tengan un etiquetado, esto quiere decir que la carne del cerdo que se usó para realizar estos productos pasaron por un frigorífico donde le hicieron un análisis a cada uno de los cerdos. Además, hay que evitar comprar en la ruta”.

Síntomas

La triquinosis puede ser detectada por los síntomas que manifiesta una persona contagiada. “Sabemos que es un parásito, cuando la larva ingresa al organismo va a generar los siguientes síntomas: en primer momento, va a provocar vómito y diarrea, sobre todo, cuando las larvas llegan al intestino e intentan pasar al torrente sanguíneo. Cuando logran pasar provoca mucha fiebre, superior a 38°. Luego provoca inflamación en el músculo y fuerte dolor”, explicó.

Es importante recalcar que si poseen estos síntomas y el antecedente de haber consumido salame, bondiola, panceta o algún chacinado de cerdo o de jabalí hay que dale aviso al médico porque puede tratarse de triquinosis.