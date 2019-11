Eruca Sativa adelantó "Seremos Primavera" con un brillante show en San Telmo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El power trío Eruca Sativa se presentó anoche en Museum donde hizo un repaso por sus cinco discos de estudio y regaló algunos adelantos de su nuevo álbum “Seremos Primavera”, un trabajo que es testigo de la versatilidad de la banda cordobesa, en un sólido show que tuvo a Gaby Martínez como invitada.



La gira de Lula Bertoldi (voz y guitarra), Gabriel Pedernera (batería) y Brenda Martin (bajo), que comenzó el 15 pasado en Mar del Plata y ya pasó por La Plata, Mendoza y Córdoba, desembarcó anoche en San Telmo, mañana visitará Santa Fe y el 24 Rosario, con la compañía de Ninja y la banda mexicana The Warning.



Alrededor de las 22.30, el trío local salió, colorido, con camisolas mostaza, verde y roja, al escenario del reducto de Perú 535, lleno de juventud efusiva, de pogos y abrazos, que extiende los puños con garras y viste el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito.



La voz vibrante de Bertoldi dio cuerpo a "Por quienes vendrán", una de las canciones más aplaudidas de su último disco "Seremos Primavera", y enseguida la banda se despachó con "El balcón", combinación que le marcaría al público la cadencia que se manejaría a lo largo del recital.



La ecuación es impecable: La sensibilidad sonora que Martin trabaja desde su bajo y el golpe limpio y constante de Pedernera se complementan a la perfección, y es sobre esa dupla de pulso aguerrido que la voz punzante de Bertoldi se recuesta y a la vez atraviesa en cada nota.



El público, que canta con Eruca y canta a Eruca, se canta a sí mismo; y desde un ángulo en picado, los individuos parecen átomos repelerse y atraerse, en un juego de tensiones que acompaña la elección de las canciones del repertorio.



En un momento, la pantalla del fondo del escenario, que hasta ese momento había proyectado distintas imágenes de la banda, empezó a lloverse de verde y el trío dio pie a "Tanto", tema que se mueve como un péndulo entre la intensidad y la hipnosis, y que mantuvo a la gente cristalizada y alerta a la vez.



La noche contó con una invitada especial que la vocalista introdujo con loas: "Tenemos el honor de recibir a una mujer que es una gran referente para nosotras, y personalmente para mí. Es Gaby Martínez, de Las Pelotas".



Con Martínez al bajo, Martin y Bertoldi en guitarras y Pedernera en batería, este cuarteto interpretó una demoledora versión de "Justo al partir" y un homenaje a Las Pelotas con "Shine".



En esa montaña rusa de decibeles la banda arremetió con "Caparazón" y "Creo", pertenecientes también al disco nuevo, y "Amor ausente" con Pedernera entre batería y bajo, y el pad, que antes había estado en manos de Martin, ahora al mando de Bertoldi.



La lista de 19 temas, que a juzgar por la reacción del público parecía compuesta solo por clásicos y que se extendió por más de una hora, hasta la medianoche, también contempló "Abre puertas" y se despidió con "Magoo".



Una hora antes de Eruca Sativa, irrumpió sobre el escenario el trío mexicano The Warning, formado en 2013 por las hermanas Villarreal, Alejandra en bajo, Paulina en batería y Daniela en voz, que Eruca Sativa conoció durante una gira que hizo el año pasado por México.



Ninguna supera los 20 años, -Daniela tiene 19, Paulina 17 y Alejandra 14-, sin embargo suenan como si estuvieran al frente de The Warning desde que nacieron, y el show de anoche fue una prueba de esas aptitudes, ubicando a las hermanas como una gran promesa de la música latinoamericana.



Vestidas de negro y rompiendo la monotonía con algunas flores rojas sobre la bajista, el trío combinó sin fisuras la potencia de una banda de hard rock y rock pesado y la sensibilidad femenina y feminista con un recorrido por las canciones de sus dos LP "XXI Century Blood" (2017) y "Queen of the Murder Scene" (2018), que en escena cobran mucha más vida que en el reproductor.