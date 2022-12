¡Es hoy! Hora, cómo ver y formaciones de Países Bajos vs. Argentina

Este viernes 9 de diciembre, la Selección Argentina buscará dar un paso más hacia la ilusión de todo el país. La "Albiceleste" se cruza con Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En el Estadio Lousail, más de 30 mil argentinos dirán presente para buscar apoyar al equipo dentro del campo de juego. Sin lugar a dudas, será un cruce que paralizará al mundo entero.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni dijo: "Cuando está en desarrollo y falte lo que tenga que faltar... Ya se verá en los últimos minutos. Esto es muy fácil decirlo, gestionarlo, pero la decisión se toma en el momento que hay que tomarlo. Después te podés equivocar o no. Los 8 que están ahora, cualquiera puede jugar la final. No tengo dudas. Estás a un paso de los 7 partidos. Todos han hecho méritos para jugar la final. Creemos que está muy parejos, hay rivales que a priori uno piensa que no tiene el nivel y al final el resultado y desarrollo dicen lo contrario".

"Lo que dice Van Gaal no es un misterio. El fútbol fue camino a trabajar como un equipo. Todos tienen que atacar y defender. La considero equilibrada a Holanda. Eso es el resumen del fútbol de ahora. Hace algunos años se pensaba en algunos jugadores para atacar y otros para defender. Y ahora es otra cosa. Será un partido lindo de ver, porque los dos equipos proponen atacar. El fútbol va para ese lado", cerró el DT de Argentina.

Posibles formaciones

Países Bajos: Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Daley Blind; Davy Klaassen, Cody Gakpo y Memphis Depay. DT: Louis van Gaal.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister; Julián Álvarez, Lionel Messi y Angel Di María (o el plan B con Lisandro Martínez en su lugar si forma una línea de cinco). DT: Lionel Scaloni.

Horarios de Países Bajos vs. Argentina

16:00 de Argentina y Chile.

13:00 de México.

14:00 de Colombia.

20:00 de España.

Transmisión

España: La 1 (en abierto), RTVE Play, RTVE.es, Gol Mundial, Gol Mundial UHD.

Sudamérica: DGO, DIRECTV 4K, TeleCentro 4K, Claro 4K, Flow Eventos 4K, DSports, Cont.ar, Red Federal de TV Públicas, DeporTV, TyC Sports, TV Pública.

México: SKY Sports, Canal 5, ViX, Azteca 7, TUDN, Blue To Go.