“La clave es ser constante en los entrenamientos y darlo todo, tanto dentro como fuera de la cancha”. Así comenzó describiendo sus logros la sanjuanina Sol Guevara, quien desde hace varios años reside en la provincia de La Rioja, lugar que la adoptó para que desarrolle su carrera de medicina como así también su amor por el vóley. La central integra el equipo del Centro de Educación Física 5 que se consagró campeon de la Liga Argentina Femenina de Vóley. Guevara dialogó con DIARIO HUARPE y explicó cómo vivió la experiencia de ser campeona argentina, como así también cómo fue su trayecto para llegar a tierras riojanas.

Por primera vez en la historia y ganándole a Estudiantes de La Plata, el Centro de Educación Física se consagró campeón de la liga femenina.

Con potrero en el club de la Universidad Nacional de San Juan, la central comenzó a jugar al vóley a los 11 años, luego de no poder continuar en la Escuela de Música porque no le coincidían los horarios. “Empecé en la U y ahí me encantó el vóley. Seguí jugando allí hasta que me vine a La Rioja cuando empecé a cursar la carrera de Medicina y de ahí me acerqué al Centro 5 para jugar y seguir con el vóley. Sin intenciones de nada se fue dando todo, solamente pasó”, dijo la sanjuanina.

Publicidad

En paralelo a la carrera universitaria, Sol empezó a jugar en el Centro de Educación Física 5 y allí fue conociendo a sus compañeras, con quien tiempo después conseguiría el primer título en la historia de la rama femenina de la institución. Las “Naranjitas” salieron campeonas de la Liga Argentina Femenina de Vóley, ganándole por 2 a 0 en la serie a Estudiantes de La Plata, con sets de 3 a 0 en cada encuentro. Las naranjitas tuvieron un campeonato histórico, donde cosecharon 14 victorias y solo una derrota.

“Desde noviembre se vienen dando las cosas, fue muchísimo esfuerzo el que hicimos y el objetivo principal siempre fue salir campeones. Estamos felices por haberlo logrado, pero creo que la clave fue ser constante. Fuera de la cancha creamos un vínculo muy lindo con las chicas y creo que eso se vio reflejado dentro de la cancha”, dijo Guevara.

Contó también que tuvo que afrontar momentos en donde tenía que elegir cuál de sus dos pasiones priorizar, si la medicina o el vóley. “Es complicado pero se puede. Cuando tenía prácticas le decía al entrenador que no podía entrenar, no había de otra. Durante el verano si me enfoqué más en el vóley que en el estudio”, agregó la central. Explicó que intentó hacer las dos cosas juntas, pero “al final no terminas haciendo ninguna al 100% y no sirve”. En este verano su prioridad fue el vóley por el campeonato, pero aclaró que su meta por el momento y en un futuro cercano es recibirse de médica.

Sol celebrando el triunfo junto a su pilar fundamental, tanto fuera como dentro de la cancha, su familia.

Por último y no menos importante, destacó que su motor para seguir adelante es su familia, a la que no la veía desde año nuevo, por lo que fue una emoción y un sentimiento especial que los que más quiere la hayan ido a apoyar en la final al Superdomo de La Rioja. “A mi familia no la veía desde el 3 de enero que fue el día en el que debí volver a los entrenamientos. Yo estoy acá por ellos, por su apoyo. Ver a mi abuela, a mis tíos y toda mi familia que me apoye es muy lindo. Estando lejos a veces uno siente que no puede hacerlo, pero con ellos te das cuenta de que sí”, finalizó la central sanjuanina.