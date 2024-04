El ministerio de Educación de San Juan está ultimando detalles para lanzar oficialmente el Plan Provincial de Lectura y desde la cartera adelantaron que esperan poder llegar con esta política a los chicos de jardín de infantes, primaria y a los alumnos de secundaria.

Este jueves la ONG Argentinos por la Educación lanzó una campaña nacional que se funda en datos de la Unesco. Este trabajo internacional determinó que el 50% de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen.

Ante este dato DIARIO HUARPE consultó a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, la educadora explicó que en San Juan no se registró un nivel tan alto de dificultad en la comprensión lectora de los niños, igualmente reconoció que en San Juan, al igual que en el resto del país, hay dificultades para que los alumnos comprendan lo que lee.

La funcionaria explicó que el tema de la comprensión lectora es algo que preocupa a todos los ministros de Educación de la Argentina, aseguró que ya fue debatido en el Consejo Federal de Educación y anunció que este lunes ella participará de la firma un Compromiso Nacional de Alfabetización por el que todos los ministerios de Educación de las provincias se plantean el objetivo de mejorar la comprensión lectora de sus alumnos.

Los ministros de Educación acordaron que cada cartera educativa definirá en qué nivel educativo se enfoca para mejorar la comprensión lectora. "Hay provincias en las que solo se enfocan en educación primaria, otros en los que se llega además a nivel medio, nosotros intentaremos llegar a todos los niveles. Desde el jardín de infantes, hasta el secundario, ya que en todos los niveles se pueden trabajar estrategias que ayuden a que los chicos se alfabeticen", opinó la educadora.

La funcionaria agregó que en toda la Argentina "hay falta de comprensión porque no se está trabajando estratégicamente la lectura como corresponde, estamos en niveles bajos. Por eso todos acordamos trabajar alfabetización", aseveró la ministra. La docente agregó que este tema se trabajará no solo desde el simple hecho de mejorar la lectura, sino que se buscará ahondar en aspectos cognitivos que ayuden a la comprensión no solo de textos porque la idea es que los chicos cuenten con estrategias de comprensión que les permitan abordar desde un planteo de un problema de matemáticas a un texto más complejo de alguna ciencia social.

La ministra agregó que para poder comenzar con esta política de fomento a la comprensión lectora es posible que se comience con un análisis que sirva de diagnóstico sobre la situación actual de los alumnos en San Juan, una vez que se cuente con esta información se comenzarán a aplicar las estrategias del Plan Provincial de Lectura.