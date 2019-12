A fines de noviembre, Mathías Moretti, fue coronado como Mister Gay San Juan en un conocido boliche. Ahora, comenzó a contactarse con los representantes de distintas provincias y entre todos quieren reunirse en una mesa nacional para poner en común los proyectos que cada uno elabore. El del sanjuanino tiene como fin el brindar charlas en las escuelas, chimberas principalmente ya que ese es su departamento de origen, sobre diversidad sexual e integración.

“El proyecto quieren concretarlo a mediados del año que viene. Con el mío quiero ir a cada escuela a dar charlas, les quiero decir a los niños que el amor no tiene límites y enseñar sobre integración, decirles que una persona puede ser igual de feliz estando con una pareja del mismo sexo, no hay que limitar a los niños porque así van a seguir los mismos problemas”, contó Mathías.

Con respecto a las problemáticas que viven en la comunidad LGBTIQ+, la principal es el bullying que sufren en los distintos ámbitos de su vida. El joven de 25 años también lo vivió: “En la primaria me decían cara de nena o tutti frutti, me pegaban, mi mamá iba cada dos por tres a defenderme porque llegaba siempre llorando, en ese tiempo me inhibí muchísimo”, dijo.

No obstante, a los 15 años se animó a superar sus miedos y contarles a sus padres que era homosexual, la primera reacción de su papá fue el decirle que no se exhibiera tanto por miedo a que le hicieran algo. “Se los dije porque me cansé de estar encerrado, fue un alivio contarlo, poder salir a la calle y no tener que esconderme”, expresó el joven. Antes de que esto ocurriera, él contó que trató de ser “normal”, incluso hasta quiso anotarse en Gendarmería, la profesión de su padre, y en la Policía, pero no ingresó. Tuvo bastantes acciones para tratar de ser heterosexual pero no lo logró así que decidió ser honesto con sus familiares y decirles la verdad. “Ahora me siento orgulloso de lo que soy, lo que hago y lo que hice hasta ahora”, comentó con alegría.

Mathías junto a su mamá el día de la coronación.

El joven actualmente es feliz, puede hacer con alegría cada una de las acciones de las que antes se inhibió y disfruta de pasar los días dedicados a su carrera, Abogacía; su trabajo como bartender; y su familia. Lo que más le gusta es enseñarle a su hermano, de 9 años, sobre las diversas elecciones sexuales que pueden tener las personas en la vida para que no discrimine a quienes no tienen la misma que él. Los resultados ya los comenzó a notar y es por ello que está tratando de impulsar su proyecto para que los niños sean inclusivos con todos y no hagan bullying con quienes son diferentes.

El día en el que fue coronado como Mister Gay San Juan.

Fotos: Rapsodia.