Es oficial: San Juan termina 2020 con sus cuentas equilibradas

Aunque la pandemia hacía prever el peor de los escenarios, el Estado sanjuanino logró corregir sobre la marcha y finaliza el año con sus cuentas equilibradas, es decir sin la necesidad de tener que salir a tomar deuda para cubrir erogaciones. Inicialmente se esperaba un déficit de varios miles de millones de pesos, pero en Hacienda aseguraron que la contención del gasto y la reactivación de las actividades económicas ayudaron a que las arcas públicas no quedaran en rojo.

“Sí, terminamos el año con equilibrio fiscal”, aseguró este martes la ministra de Hacienda, Marisa López, cuando faltan apenas unas horas para cerrar el ejercicio 2020. Significa que la provincia no gastó más de lo que tenía. En este caso no porque el volumen de dinero pronosticado se hizo realidad, sino porque la coyuntura obligó a achicar gastos para que el presupuesto alcanzara.

El panorama se contrapone a los incipientes pronósticos que se hicieron en marzo, cuando la pandemia del coronavirus puso en alerta y llevó a cerrar todo. En el Ministerio de Hacienda calcularon en aquel momento que la paralización iba a implicar una caída del 20% de la recaudación local y nacional, lo que equivalía a $20.000 millones menos en todo el año.

Ese escenario finalmente no se dio y fue, fundamentalmente, por dos razones. Primero, a lo largo de todo el año se puso en marcha un plan de achicamiento del gasto que ayudó a ahorrar fondos y patear para adelante algunas erogaciones no esenciales. Segundo, las actividades económicas comenzaron a abrirse paulatinamente en mayo y eso permitió que la recaudación repuntara.

A pesar de que el cobro de impuestos (el local y el nacional que se coparticipa a las provincias) efectivamente bajó en comparación a lo que se había presupuesto, no fue tanto como se pensaba en marzo. La alfil uñaquista contó que finalizan con un caída del 5% y no del 20%, gracias a la vuelta al trabajo del comercio, la industria, el sector agrícola, el área de servicios, entre otros actores de la economía.

El grueso de la compensación de lo que entró de menos a las cuentas del Estado, según la funcionaria, se hizo con el plan de contención. A excepción de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano, a las que se les aplicó más dinero para atender las demandas de la pandemia, la administración de Sergio Uñac redujo las partidas para gasto corriente y postergó inversiones en materia de obra pública, que quedaron para 2021.

Lo que también sirvió fueron los recursos extra que llegaron de Nación y no habían sido presupuestados. Lo más significativos, la cancelación de parte de la deuda que Vialidad Nacional mantiene con San Juan desde la era macrista y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Sin déficit, la administración local no tuvo tomar deuda. La Cámara de Diputados autorizó al Ejecutivo a pedir en el sistema financiero un préstamo de hasta $8.000 millones para cubrir el desfasaje, pero no hicieron falta y en Casa de Gobierno celebran el hecho de no deber plata.

La otra consecuencia que celebran pasa por el Fondo de Reserva Anticíclico, el ahorro con el que cuenta San Juan para atender situaciones de emergencia. Tranquilamente se hubiera justificado echarle mano este año por las cuestiones excepcionales que presentó la lucha contra el coronavirus, aunque tampoco hizo falta. Se mantiene constante (hoy asciende a casi $9.000 millones) y hasta creció por encima de la inflación anual.