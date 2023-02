¡Es personal! Jake Paul calienta la previa de su guerra con Tommy Fury

La pelea de este fin de semana entre Jake Paul y Tommy Fury mantiene una gran expectativa. A nada más que horas de verlos de frente en un ring, el británico, medio hermano del campeón de Peso Pesado Tyson Fury, fue quien comenzó la semana de la pelea con amenazas. El mismo aseguró que el youtuber norteamericano "nunca volverá a boxear" después de haber terminado con él. El evento será el domingo por la noche en Diriyah, Arabia Saudita.

El pasado miércoles, Jake Paul compartió un viral mensaje en su cuenta personal de Instagram, el que fue direccionado hacia su próximo oponente. Fue en tono de respuesta personal hacia toda la familia de Fury, incluida la novia Molly-Mae y su hija Bambi. El registro fue titulado "Querido Tommy" y se llenó de likes y comentarios por parte de los fanáticos.

El mensaje de Jake Paul

"Tommy, espero que hayas disfrutado estos últimos momentos de tu carrera. Eso es todo. Vas a ser retirado del boxeo después de esto. Serás repudiado por tu familia. Vas a volver al apellido de soltera de tu madre. No hay nada más que pueda salvarte. Solo somos tú y yo, mano a mano. Tu hermano ya no está en el ring contigo", fue lo que comenzó diciendo Jake Paul en su video.

Luego, el reconocido youtuber estadounidense agregó lo siguiente sobre Tommy Fury y su familia: "Tu papá ya no está en el ring contigo. Molly ya no está en el ring contigo. Bambi ya no está contigo en el cuadrilátero, así que toda esa linda motivación de tener un hijo y luchar por ella, toda esa mierda se va por la ventana cuando vengo a arrancarte la maldita cabeza. Decapitarte".

"Soy una persona mala y enojada en el fondo. Voy a sacar todo eso en tu maldita cara. No hay nada que puedas hacer para vencerme", argumentó luego Jake. Sin dudas, este cruce con Tommy Fury es el que más ha esperado en su carrera, ya que desde que comenzó con el boxeo ha estado intercambiando palabras con el hermano del "Gipsy King". Ahora, restan horas para hacer realidad su sueño.