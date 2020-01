Escándalo en Puerto Rico por ayuda humanitaria no entregada: exigen renuncia de la gobernadora

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cientos de personas exigieron anoche la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, tras el hallazgo de suministros y ayuda no repartida entre damnificados del huracán María, un caso por el que ya renunciaron el secretario de la Vivienda y la secretaria de la Familia.



La bronca estalló el sábado en isla del Caribe, un territorio no incorporado de Estados Unidos, después de que un bloguero publicó un video en vivo de un almacén en la ciudad de Ponce, en la costa sur del país, repleto de ayuda humanitaria.



En las imágenes se veía agua embotellada, colchones, comida para bebés y otros productos básicos, aparentemente almacenados desde que el huracán María azotó el territorio estadounidense en septiembre de 2017.



El bloguero, identificado por la prensa local como Lorenzo Delgado, dijo que había recibido información sobre la bodega, pero no especificó cuándo, según consignó la agencia de noticias EFE.



En ese marco, un grupo de personas entró por la fuerza al almacén y empezó a distribuir los suministros a las personas que se vieron afectadas por el reciente sismo de magnitud 6,4, el pasado domingo, que se cobró la vida de una persona y causó daños en toda la región sur del país.



El domingo, Vázquez despidió a los secretarios de Vivienda y de la Familia, Fernando Gil y Glorimar Andújar, pero no pudo contener la bronca ciudadana que crece mientras pasan los días.



Anoche los manifestantes, con consignas como "Wanda, te llegó tu chat", volvieron a pedir ante La Fortaleza, sede del Ejecutivo, por tercer día consecutivo, la dimisión de la gobernadora, en unas protestas que algunos ya comparan con las del pasado verano, cuando la presión popular provocó la dimisión del Ricardo Rosselló como jefe del Ejecutivo.



Aunque ayer había presencia policial, no ha habido, por el momento, incidentes y la tensión parece controlada. No obstante, artistas y personalidades convocaron una nueva marcha para mañana.



Las protestas provocaron la adhesión de puertorriqueños que viven fuera como el cantante Ricky Martin, quien anunció que se unirá a las protestas de quienes piden la dimisión de la gobernadora de la isla por la gestión de la crisis de los terremotos y de los suministros para los damnificados.



Asimismo, el rapero Bad Bunny dijo que "Puerto Rico ya no se deja", en alusión a las últimas protestas en la isla.



También el cantante portorriqueño René Pérez, conocido como Residente, se pronunció a través de sus redes sociales: "El gobierno corrupto que tenemos que no ha sabido hacer las cosas, tienen que entender que nosotros somos lo que decidimos. No pueden pensar que sin manifestarse van a cambiar las cosas".