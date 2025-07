El fútbol sanjuanino quedó sacudido este fin de semana por un grave episodio ocurrido en Zonda. Matías Guerra, director técnico de Sportivo Federico Picón, fue detenido y esposado en pleno partido frente a Recabarren. Estuvo demorado durante cinco horas en la Comisaría 14° y denunció que fue agredido físicamente por un efectivo policial.

El hecho ocurrió este sábado, durante el entretiempo del partido válido por la segunda categoría del fútbol local. Todo comenzó cuando fue a hablar con el árbitro Nelson Pérez por una jugada polémica.

Publicidad

El DT afirmó que nunca se resistió y que la situación se descontroló por una intervención innecesaria de los uniformados. Pero lo más grave ocurrió, según su testimonio Tiempo de San Juan, ya dentro del móvil policial. “Un solo policía me trató mal. Me subió a la camioneta y me pegó una trompada en la costilla. En el tumulto también me cortaron el labio. En la comisaría me trataron bien, pero ya estaba lastimado”, detalló.

Desde el club Picón repudiaron lo sucedido y aseguraron que la discusión con el árbitro fue parte del juego

Publicidad

El árbitro del encuentro, Nelson Pérez, incluso se ofreció como testigo a favor de Guerra, según declaró el propio DT.

El técnico adelantó que se asesoró con un abogado y analiza presentar una denuncia formal contra el agente que lo agredió. “Si lo veo, lo puedo identificar. Me hicieron una contravención, pero lo que hicieron fue una brutalidad”, cerró.

Publicidad

Tras la detención, los jugadores de Picón se negaron a salir a jugar el segundo tiempo. El equipo perdía 1-0, pero decidieron retirarse del campo en protesta por lo sucedido.