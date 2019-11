Escrutinio confirma segunda vuelta entre Iohannis y Dancila tras los comicios en Rumania

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente conservador de Rumanía, Klaus Iohannis ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un 36,6% de los votos y se medirá en el balotaje del 24 de noviembre con la candidata socialdemócrata, Viorica Dancila, quien obtuvo 23,7%, según el recuento oficial difundido hoy.



Con más de un 99% de los votos escrutados, el tercer candidato más votado fue el aspirante de USR PLUS, Dan Barna, con 13,9% y queda fuera de la segunda vuelta, en la que los rumanos elegirán a su presidente para los próximos cinco años al no haber superado ningún candidato el 50%.



La participación en los comicios fue del 47,6 por ciento, la más baja en una primera vuelta de las elecciones presidenciales desde la caída del régimen comunista de Nicolae Ceausescu en 1989, citó la agencia de noticias EFE.



En la ronda decisiva dentro de dos semanas, Iohannis espera sumar los votos de Barna para conseguir su segundo y -por imperativo constitucional- último mandato.



Por su parte, la ex primera ministra Dancila, cuyo ejecutivo fue tumbado hace unas semanas por una moción de censura, deberá confiar en una mayor movilización del electorado tradicional del Partido Social Demócrata (PSD) para poder acercarse a Iohannis.



Además, buscará atraer a los votantes del cuarto candidato más votado este domingo, el actor y candidato independiente Mircea Diaconu, quien sin embargo adelantó que no apoyará a nadie en el balotaje.