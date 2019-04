Especialistas dicen que la leche es irremplazable en niños y embarazadas

En un relevamiento que realizó DIARIO HUARPE salió a la luz un preocupante dato que, debido a la escasez y al alto costo de la leche, los sanjuaninos estaban comenzando a reemplazarla por infusiones como el mate cocido, te o café. Sin embargo, nutricionistas, en diálogo con este medio, informaron que estas bebidas no tienen los nutrientes necesarios y que la leche es irremplazable, sobre todo en la etapa infantil. Aunque, para que los pequeños sigan consumiéndola brindaron algunos tips a tener en cuenta para poder optimizarla.

Al respecto, la nutricionista Mariana López, dijo que "lamentablemente la leche no tiene mucho reemplazo". Aunque, para obtener las proteínas de alto valor biológico que posee se puede usar el huevo que "va a brindar las proteínas con aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar y necesitan ser incorporados a través de la alimentación". Algo esencial también que se debe incorporar si no se está consumiendo leche es el queso o el yogur.

López dio un consejo para ahorrar en estos momentos de crisis: "Lo mejor que se puede hacer es tratar de conseguir alguna oferta de leche en polvo e ir cuidando las porciones y tomar al menos una vez al día".

En cuanto a los bebés, es fundamental la lactancia "porque es el mejor alimento que se les puede dar y a la vez es económica".

Florencia Giménez coincidió en que "lo que aportan los lácteos no se pueden reemplazar por otros alimentos", así que lo ideal es consumir yogur o queso que aún no escasean aunque el costo de los mismos también es elevado.

Lo que sí se puede hacer es optimizar la leche que cada familia tenga a través de la realización del arroz con leche o flan que "pueden consumirse en el desayuno para que pueda tomar leche toda la familia y de esa forma el litro les dure un día", expresó Giménez.

Daniela Pastor estuvo de acuerdo con las frases anteriores, "la leche no se puede reemplazar" por lo que "el reemplazo exacto va a ser siempre por otra porción de lácteos como el yogur o el queso".

No obstante, hay diversas formas de optimizar los lácteos, por ejemplo, la nutricionista dio a conocer que se pueden acompañar las infusiones con pan y queso, "no vamos a llegar el mismo aporte de la leche pero el cuerpo va a tener algo incorporado de calcio".

También se pueden tomar dos veces al día tazas que tengan una mitad de leche y la otra de te, café o mate cocido, "ahí se hace un pequeño ahorro en cantidad y no en calidad", manifestó Pastor.

Por último, informó que hay preparaciones como el arroz con leche, el flan, los postres o el budín de pan que van a permitir optimizar la leche y van a dar saciedad.

Plan 1000 Días

Giménez decidió recordar a la sociedad que las personas que integran grupos de riesgo (embarazadas, puérperas y niños hasta los dos años) pueden obtener de forma gratuita leche y demás alimentos tan solo realizando controles mensuales en los centros de salud de la provincia. Esto es por el Plan 1000 Días que se implementó en San Juan en el 2017. "Pueden retirar la leche todos los meses cuando vayan a los controles".

A través de este plan se apuesta a los controles durante el embarazo y toda la lactancia del bebé para fortalecer el sistema inmunológico con alimentos específicamente preparados para cada etapa de los niños recién nacidos.