Según un relevamiento que realizó DIARIO HUARPE en negocios de Rawson y Chimbas, la gente comenzó a reemplazar el consumo de leche por el de mate cocido,principalmente, aunque están los que optan por el te o café ya que pueden comprarlos en saquitos individuales y son más barato que la leche. Los comerciantes entrevistaron coincidieron en afirmar que esto se da por el alto precio de la leche y porque en góndolas comenzaron a escasear las segundas marcas.

Otra de las tendencias que se observa en varios almacenes, sobre todo de barrio, es que se vende leche en polvo suelta ya que por lo general las familias no tienen el dinero suficiente para comprar un kilo de este producto. También dijeron que hay clientes que antes consumían leche en sachet y ahora lo hacen en polvo, también por el alto precio. Es que la leche líquida suele ser más cara que la que viene en polvo. Además, esta última rinde más a la hora de su preparación.

En cuanto a la escasez, muchos almaceneros afirmaron que se nota cuando hacen el pedido y que sólo consiguen las primeras marcas. Estas no se venden debido al precio que tienen, situación por la que algunos optaron por no adquirirla directamente, al menos eso es lo que ocurre con la leche líquida ya que en polvo continúan ofreciéndola al público pero las segundas marcas o sueltas.

En un negocio del barrio La Amistad, Chimbas, Andrés atendía a los clientes y mientras lo hacía contaba que "ya nadie toma leche por estos lados, la gente la ha cambiado por el té principalmente pero el mate cocido también sale mucho", dijo. Aunque, hay un sector que sí la adquiere, quienes tienen hijos pequeños: “Solo compran leches los que tienen niños para que se alimenten bien pero se vende muy poco”, añadió preocupado. “Yo, por ejemplo, hace un montón que no tomo leche, es imposible comprarla”. En este local en las góndolas había segundas marcas como Tregar o Verónica, sin embargo, estas estaban colmadas por las pocas ventas que había.

"La gente ha cambiado la leche por el mate cocido o el te que los hemos empezado a vender por saquitos sueltos, cada uno sale $1 y la caja está en $35", concordó Valeria, una comerciante del barrio Cipolletti. La mujer aseguró que le costó conseguir todas las marcas aunque, de igual manera, "no traemos tanto porque ha bajado el consumo por el precio que tiene". Es que este alimento líquido sale desde $38 a $45 de la marca Milkaut que es "la única que he estado consiguiendo", valor bastante costoso para algunas familias.

En este mismo barrio, en un negocio cercano al anterior, Noelia manifestó con dolor que "se nota mucho la pobreza, ya nadie busca leche, todos vienen por el te o mate cocido". Afirmó también la escasez: "Cuesta conseguirla y si la conseguimos es muy cara". Ante este complicado panorama le vendedora optó por ofrecer una denominada Superlac en polvo que sale $50. "A la gente no le gusta, ahora recién ha empezado a comprarla porque no le alcanza para otra", la Milkaut por 1 litro que es la única marca que tenían en el negocio la ofrecían a $55 y "a nadie le conviene, todos buscan lo más barato", aseguró.

En el barrio Parque Industrial, una comerciante denominada Lidia exclamó: "No es que haya escasez de leche, hay escasez de plata y eso se nota a la hora de comprar". Luego contó con tristeza que su hijo ya no toma leche porque no le alcanza el dinero para poder comprarle. En dicho lugar últimamente leche han tenido, no obstante, "no se vende porque la gente no la puede comprar, a veces no hemos comprado porque no la vendemos". Esto es lo que ocurre con la leche líquida, la que es polvo siguen llevando ya que rinde mucho más y las personas a veces hacen un esfuerzo para comprarla ya que les va a durar más días. En cuanto a los precios de estas últimas están entre los $230 la Purísima hasta $285 la Nido, ambas marcas de 800 gramos. Una de las opciones por las que estaban optando quienes compran ahí es la de adquirir saquitos sueltos de café que pueden conseguirlos desde los $5 hasta los $8 cada unidad.

En cuanto al departamento de Rawson, en los negocios que relevó diario Huarpe se viven dos panoramas muy distintos, en uno de ellos llegaron a vender leche en polvo suelta para que las mamás puedan alimentar a sus chicos y, en otro, solo llevaban La Serenísima, una primera marca, debido a que las otras no se consumen.

En un almacén del barrio La Estación, Patricia atendía al público y comentaba la complicada situación que comenzaron a vivir hace algunos meses: "Nosotros leche ya no traemos porque no se vende". Agregó: "No se consigue, la única que hay es La Serenísima pero, ¿cómo voy a traer eso si acá nadie tiene para comprarla?, un sachet sale casi $50 es imposible", dijo angustiada. Con respecto a esto, optaron por comercializar leche en polvo suelta de marca Superlac, "una de las más económicas" ya que el costo del kilo asciende a los $120. Hace bastantes meses optaron por esto aunque con el pasar del tiempo notaron que "la gente viene y compra $5, $10 para darle una taza aunque sea a los hijos". Mientras que, "el mate cocido sale mucho porque se vende suelto a $1.50 o a $20 la caja y rinde más".

Otra es la realidad que se vive en un comercio de la villa San Damián, lugar en el que Luciano, el vendedor, asegura que "ha bajado el consumo de leche porque de $35 que valía se ha ido a $55 el sachet, la caja sale $65", estos precios corresponden a la marca La Serenísima, una de las pocas que llevan "porque las otras la gente no la consume, no les gusta, no la compran directamente". La leche en polvo es otra de las opciones elegidas por las personas de esa zona, la misma sale $100 la marca Purísima y $130 la Manfrey.

La palabra oficial:

Mario Gee, de la Cámara de Supermercadistas de San Juan, dio a conocer que en su negocio, Myriam, nunca ha dejado de tener leche pero si nota que “la gente ha dejado de consumirla”. Esto ocurre debido a “el precio y el cambio de variedad, está tomando te o mate cocido”, expresó. Para Gee, los cambios en el consumo ocurrieron “por el inicio de clases, por los sueldos que no alcanzan y porque las cosas han subido mucho”.

Agregó: “Hoy en día la gente la gente está consumiendo lo justo y a eso hay que sumarle que hay algo de escasez de leche”.

Sobre la falta de marcas en las góndolas, el integrante de la Cámara de Supermercadistas explicó que “siempre empiezan escaseando las segundas marcas, la última que termina por escasear es la marca líder de cada empresa”.

Luego, hizo referencia a una en especial: La Serenísima que tiene dos marcas más, Fortuna, la segunda y Armonía, la tercera. “Cuando están estos tiempos de crisis empieza escaseando Armonía, después la segunda marca y si llegamos a una crisis máxima no va a haber leche de La Serenísima”.

El hombre aseguró que en el supermercado del que es propietario trabajan las primeras marcas por lo que no sabe si las segundas o terceras han estado faltando en las góndolas.

En cuanto a los aumentos de este producto, Gee aseguró que “la leche en abril no ha tenido aumentos, si ha habido retoques en febrero”.