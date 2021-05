Especulan que Bullrich podría pedir la expulsión de Martinazzo del PRO

El escándalo con la actual vicepresidenta del PRO en San Juan, Gimena Martinazzo, sumó un nuevo capítulo luego de la denuncia que recibió de la concejal de Rawson, María Verónica Benedetto, quien la acusó de exigirle el pago del 20% de su salario a través de pagares firmados en blanco por ella y otros 3 ediles. Por ahora, la denuncia está siendo analizada por el Tribunal de Disciplina del partido, pero las últimas declaraciones de la presidenta del espacio a nivel nacional, Patricia Bullrich, alimentan la posibilidad de que se pida la expulsión de la dirigente rawsina.

La exministra de Seguridad en la gestión de Mauricio Macri visitó la "La noche de Mirtha" y al ser consultada sobre el escándalo de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Estela Regidor, quien le exigía a sus asesores el 50% del sueldo, fue tajante al decir que "me parece que como integrantes de Juntos por el Cambio debemos tener una conducta clara" y pidió "una sanción ejemplar" para la dirigente. Como esta situación es similar a la de Martinazzo, en San Juan especulan que podría llegar un pedido en la misma sintonía y por lo tanto el único camino sería la expulsión.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO a nivel nacional, foto archivo.

Tras estos dichos, DIARIO HUARPE, consultó a dirigentes del PRO en la provincia para saber si ya hay una resolución al respecto y si bien prefirieron no hablar del tema, si dijeron que "la sanción puede ser de amonestación, suspensión y expulsión", esto según la falta que considere el Tribunal de Disciplina.

A pesar de esta displicencia para contestar ante la pregunta de este medio, todo indica que habría una sanción ejemplar y sin precedente para la dirigente rawsina. Hay que recordar que, ni bien salió a la luz la denuncia, Martinazzo reconoció la maniobra en una entrevista en Radio Sarmiento: "Cuando se arman las campañas se fija un porcentaje de aporte. No he hecho nada que no corresponda o que no esté dentro de las políticas comunes en época de campaña. Los candidatos hacen un aporte, lo hacen todos los partidos políticos. Son prácticas partidarias habituales".

Marinazzo, en su momento, reconoció además que esa plata que recibió fue de contado y "de común acuerdo" con los concejales y no dudó en decir que atrás de todo esto está la puja judicial por violencia de género que mantiene con el diputado nacional Eduardo Cáceres.

Para cerrar hay que decir que, por lo general y tal cual lo estipulan las diferentes reglas de los partidos políticos, los dirigentes que son funcionarios deben hacer un aporte al partido y con descuento a través de Recibo de Sueldo que oscila entre el 5 y 10% de su salario, pero nunca del 20% y abonado de contado a otro par.