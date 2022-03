Esperan que la ley de etiquetado frontal ayude a disminuir la obesidad en niños sanjuaninos

La obesidad es una de las enfermedades modernas con más propagación en los últimos tiempos. La alimentación es clave para prevenirla y, por eso, especialistas sanjuaninos consideran que la aplicación de la ley de etiquetado frontal ayudará a promover una sana nutrición en los niños, ya que la norma prohíbe la venta de alimentos ultra procesados en las escuelas.

El Congreso Nacional sancionó el año pasado la normativa de etiquetado frontal que permite a los consumidores identificar los alimentos con alto contenido de grasas o sodio. Además, la legislación establece que en los establecimientos educativos no se podrán vender productos que tengan al menos una etiqueta y sean procesados.

“Alimentos que muestren uno de los sellos de etiquetado no podrán comercializarse, ni promocionarse mediante publicidades en colegios. El niño no podrá comer papas fritas, ni galletas porque no será permitida la venta de esos alimentos”, expresó a DIARIO HUARPE la nutricionista Florencia Giménez Conca, responsable del programa Peso Saludable. De esta manera, el funcionamiento de los llamados kioscos saludables sería una realidad.