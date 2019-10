Espert cree que gana Fernández, pero alertó que "terminará igual o peor si hace lo mismo que Macri"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, afirmó hoy que "lo más probable" es que el candidato del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, gane las próximas elecciones, pero advirtió que el dirigente peronista "va a terminar igual o peor si hace lo mismo que hizo (Mauricio) Macri", y llamó a "construir una oposición muy firme, férrea, para marcarle el camino". "Hay que advertirle que no crea que por no ser (el presidente Mauricio) Macri, su gobierno va a ser bueno por definición", aseveró Espert durante un encuentro con dirigentes bonaerenses en Ramos Mejía, La Matanza, en el que analizó el escenario rumbo a las elecciones del 27 de octubre. "Lo más probable es que el 27 de octubre gane Alberto Fernández y, por lo tanto, hay que construir una oposición muy firme, férrea, para marcarle el camino", apuntó Espert. Según el economista liberal, el rol de la oposición será fundamental en la próxima gestión y le aseguró al candidato del FdT que "por más que se llame Fernández, va a terminar igual o peor si hace lo mismo que hizo Macri", se indicó en un comunicado. "Hay que decirle, desde el primer día, lo que tiene que hacer", sostuvo el economista, que estuvo acompañado en la reunión por su candidato a vicepresidente, el periodista Luis Rosales, y por el dirigente matancero Victorio Ferraína. Añadió que "hay que dinamitar todo lo que hicimos porque no sirve ni lo que estamos produciendo, ni el tamaño del Estado, ni la Justicia, ni las leyes laborales", y sostuvo que "Argentina es como un drogadicto: no puede salir de la droga y la droga lo está destruyendo". "La droga es la sustitución de importaciones; un Estado de tamaño gigantesco que, supuestamente, todo lo puede; leyes laborales que, supuestamente, protegen al trabajador, y son cosas que debemos dejar de lado", amplió. "Argentina tiene que ir a una economía que compita con el mundo, abierta, con un tamaño del Estado razonable para que la gente no viva pagando impuestos y debe tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo y no que generen empleo en negro", aseveró. Sobre el futuro de su fuerza, sexta en las primarias de agosto con el 2,16% de los votos, sostuvo que esta primera elección es sólo "una proyección" y aseguró que seguirá "trabajando" para presentarse en futuros comicios.