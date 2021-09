Esta elección tuvo la menor cosecha de votos en la historia de las PASO en San Juan

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias realizadas tuvieron el menor índice de participación sanjuanina desde que nacieron en 2009. Casi un 23% las diferencia de las PASO que mayor convocatoria de los ciudadanos a las urnas tuvieron.

Desde que fueron creadas las PASO, San Juan tuvo siete. Las primeras se llevaron a cabo en 2011, mientras que las más recientes son las que se realizaron este domingo, las cuales marcaron el récord de asistencia más baja por parte del electorado.

El llamado a los comicios de este 12 de septiembre tuvo la particularidad de ser en contexto de pandemia de coronavirus. Aunque fueron desarrolladas bajo estrictos protocolos preparados con anterioridad, las encuestas estimaban que la asistencia de la ciudadanía iba a ser debajo del 70%. Finalmente, las estimaciones eran correctas ya que solo votó el 61% del padrón electoral.

Con esta cifra, las PASO 2021 pasaron a ser las que menor convocatoria tuvieron en la historia de la democracia sanjuanina. Quedaron 16,61% debajo de las 2011, que hasta este domingo eran las que tenían porcentaje de sufragios más bajo. En tanto, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que más votos juntaron fueron las de 2015, con un 83,73%.

Porcentaje de votación por PASO

2011: 77,76%

2013: 79,58%

2015: 83,73%

2017: 77,61%

2019: 78,92%

2021: 61%

¿Cuál es la multa por no haber ido a votar?

Quienes no hayan cumplido con su deber de votar y entren en el rango etario para el cual es obligatorio sufragar, quedarán afectados por un multa que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 125 del Código Nacional Electoral, implica el pago de $50 a $500. Mientras el dinero no sea abonado los ciudadanos quedarán registrados como infractores y durante un año no podrán hacer trámites como obtener el pasaporte, tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos hasta 2024.