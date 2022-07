Tal como estaba anunciado por los especialistas, este viernes llegó con un fuerte frente frío que incluyó nevadas en diferentes departamentos. Esta fuerte tormenta obligó a suspender la circulación por la zona de la Ruta Nacional 149, en el tramo que une Barreal, en Calingasta con Uspallata, en Mendoza.

De acuerdo a lo que informaron desde Vialidad Nacional, esta arteria permanece intransitable, ya que la nieve y el hielo han tornado muy peligrosa la circulación por esta ruta.

Las autoridades informaron que en la zona se encuentra una patrulla de Gendarmería Nacional que se desempeñan en el Escuadrón Barreal y agregaron que ellos sugirieron no transitar en la zona para evitar posibles accidentes.

En las otras rutas

Mientras se desaconseja el paso por la ruta Barreal - Uspallata, Vialidad informó que se debe tener máxima precaución para recorrer la Ruta 40 Sur, en Sarmiento, ya que en esta zona se registraron lluvias persistentes.

A esto se suma que desde primera hora de la mañana se vienen registraron nevadas en la localidad de Pedernal, en Sarmiento.

RN 141. Camino a Difunta Correa, Valle Fértil. Llueve en forma intermitente desde las 8. Máxima precaución.

RN A014, RN 20, RN 141, y RN 40 sur transitables con precaución.

RN 40 Norte Transitable con precaución.

RN 150 Jachal Rodeo, Transitable con precaución.

RN 150 Jachal Ischigualasto. Transitable con precaución.

RN 149 Calingasta e Iglesia Transitable con precaución.

Rutas del Departamento Valle Fértil transitables con precaución.

Prevención

* Se debe circular con líquido refrigerante en el radiador.

* En caso de ser necesario, coloquemos los neumáticos de invierno o las cadenas correspondientes.

* Además de las luces bajas, si nieva encendamos las antiniebla.

* Aumentar la distancia de seguridad.

* Mantener una velocidad constante regulándola mediante el uso de la caja de cambios.

* En caso de tener que frenar, no pisar el pedal en forma sostenida, sino mediante toques cortos a efectos de evitar la pérdida de control del vehículo.

* Ante un desperfecto técnico se debe detener en la banquina y señalar con las balizas intermitentes del vehículo y las triangulares fijas. En ruta o autopista, se recomienda prender las luces intermitentes del vehículo y colocar las balizas a 100 metros como mínimo detrás del vehículo.

* Todos los ocupantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad.

* Los menores de 10 años deben sentarse atrás con el sistema de retención infantil correspondiente a su altura y peso.

* No llevar objetos sueltos, ya que ante un impacto aumenta el riesgo de sufrir lesiones, y si se ubican en la bandeja trasera restan visibilidad.

* Es necesario que verifiquemos el estado general del vehículo antes de comenzar el viaje:

* Funcionamiento correcto de todas las luces.

* Los niveles de los fluidos (líquido refrigerante, de frenos y dirección; limpiaparabrisas y nivel de aceite).

* Presión y profundidad de los neumáticos. La presión adecuada se especifica en una etiqueta ubicada en el parante de la puerta delantera. Mientras que la profundidad mínima del dibujo no debe ser inferior a 1,6 mm, como lo exige la ley. Además, verifica el estado de la rueda de auxilio.

* Funcionamiento de los frenos, incluido el freno de mano o estacionamiento.