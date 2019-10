Estados Unidos rechazó ante la OMC las sanciones de China

Estados Unidos rechazó hoy que China le imponga sanciones comerciales por valor de US$ 2.400 millones, por lo que la Organización Mundial del Comercio (OMC), que en julio abrió la puerta a esa medida, deberá confirmar si autoriza o no esa cantidad, informaron fuentes del organismo.



En la reunión mantenida hoy en el seno del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, la delegación estadounidense transmitió su oposición a la cantidad propuesta por China el pasado 18 de octubre, por lo cual un juez que designe el organismo internacional tendrá la última palabra en este conflicto.



Según publicó EFE, el conflicto entre ambos países se inició durante el gobierno de Barack Obama, por la imposición de aranceles estadounidenses a la importación de paneles solares, torres eólicas, cilindros de acero y otros productos procedentes de China.



En julio los jueces del Órgano de Apelación de la OMC, la última instancia en el sistema de resolución de disputas de la organización, ya determinaron que Estados Unidos incumplía las decisiones tomadas en torno a esta disputa y podría ser sancionada por China con ese motivo.



China solicitó entonces permiso a la OMC para imponer sanciones a Estados Unidos "en respuesta a su incumplimiento continuo de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias".



La solicitud de China se produce pocas semanas después de que en un caso similar la OMC autorizara a EEUU a imponer medidas de retorsión por un importe de US$ 7.500 millones por el perjuicio ocasionado al constructor aeronáutico estadounidense Boeing a causa de las ayudas y subsidios europeos a su competidor Airbus.