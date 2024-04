La causa contra Garder Salud, la prestadora de la Obra Social Provincia, ha sumado este lunes otros dos imputados a la investigación judicial llevada a cabo por la UFI Delitos Especiales. En esta oportunidad se ha imputado a quien era auditora de la obra social y a un nutricionista de la empresa denunciada, en relación con el tema de alimentación enteral. Ambas imputaciones dictadas por el juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, se suman a las siete personas ya implicadas en el caso.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Iván Grassi, y los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Agostina Pérez solicitó la formalización de Genoveva María García Menegazzo (auditora) y Federico Quintana (nutricionista), quien trabajó un tiempo en la empresa acusada de facturar servicios falsos, incluyendo la entrega irregular de módulos alimentarios.

La investigación en curso ha revelado que múltiples pacientes o afiliados de la obra social, supuestamente recibían módulos de alimentación de la empresa Garder. Sin embargo, nunca recibieron dicha alimentación o no eran visitados por el profesional correspondiente. “Todo esto ocurría con la aprobación de la auditora de la obra social”, dijo Grassi.

El fiscal Grassi pidió la formalización de la acusación.

La mujer se encuentra bajo investigación debido a su falta de cumplimiento en sus responsabilidades como funcionaria pública, ya que se sospecha que no realizó adecuadamente su labor de supervisión como auditora. Además, Quintana, quedó en la mira por su participación en la firma de informes para solicitar los módulos de alimentación. Ambos quedaron relacionados con la causa que originó el escándalo, cuando las autoridades de la obra social denunciaron a los representantes legales de Garder.

Con la incorporación de estos nuevos imputados, tanto los propietarios de la empresa como los otros cuatro profesionales involucrados en el escándalo estarán bajo Investigación Penal Preparatoria hasta agosto de este año. Por el momento, todos enfrentan la misma acusación: defraudación en perjuicio de la Administración Pública. Sin embargo, existe la posibilidad de que se les impute un delito más grave, como el de asociación ilícita, si se demuestra que hubo un mecanismo delictivo.

Cabe destacar que el director y las dos socias de la empresa, Eduardo Guzmán, Marilina de la Fuente y María Florencia Molina de la Fuente, se sometieron al proceso de formalización el 10 de agosto de 2023, después de que los fiscales consideraran que había pruebas en su contra.

El juez de Garantías, Diego Manuel Sanz emitió la resolución tras escuchar a ambas partes.

Posteriormente, otros cuatro implicados fueron señalados después de que las auditorías de la OSP descubrieran irregularidades tanto en la gestión de la empresa como en la conducta de sus empleados y colaboradores. Esto llevó a una nueva denuncia y a la apertura de un segundo caso en la justicia. La nueva sospecha se centraba en internaciones inexistentes y pacientes e intervenciones ficticias. Un enfermero y una médica de Garder, identificados como Mauricio Mesías y María Noel Becerra, fueron señalados como cómplices de las actividades delictivas. Los otros dos sospechosos, que trabajaban en la OSP y ejercían funciones de control, eran los médicos Valeria Aciar y Leonardo Trincado.

La palabra del nutricionista

Quintana optó por declarar ante el juez y dijo que aportará las pruebas que acreditan su inocencia.

En su declaración, Quintana se desvinculó de toda responsabilidad y afirmó que la empresa actuó de manera inapropiada. El profesional de la salud afirmó que nunca solicitó los módulos alimentarios por los que está siendo investigado y que no tenía conocimiento de la lista de pacientes presentada por la Fiscalía como prueba de los pedidos de módulos a personas que no los necesitaban. Además, explicó ante el juez que en la empresa nadie le explicó cómo se manejaban los módulos y que no había un coordinador nutricional, sino que todo se manejaba a través de un teléfono desde la administración.

Origen de la denuncia

El caso se originó en octubre de 2022, cuando el entonces titular de la OSP, Miguel Ángel Greco, presentó una denuncia contra Garder, que proporcionaba alimentación enteral a los afiliados que se encuentran en internación domiciliaria. La alimentación enteral es aquella que contiene todos los nutrientes necesarios y se administra directamente al aparato digestivo del paciente, a través de una sonda o un botón gástrico. Por ello, la OSP pagaba una suma a la empresa por cada módulo de alimentación enteral.

La defensa está representada por los abogados Villalba (García Menegazzo) y Pereyra Samper (Quintana).

El caso testigo fue el de una mujer en Zonda, de apellido Monla, a quien supuestamente Garder le proporcionaba alimentación enteral en su internación domiciliaria, pero su hija afirmó que llevaba meses internada en un geriátrico. A raíz de esto, se detectaron alrededor de 25 casos con modalidades sospechosas. De este modo, se descubrió que la OSP pagó servicios a personas fallecidas, hubo prestaciones pagadas y no realizadas, otras que se informaron como realizadas, pero que no existieron, y también se verificaron prestaciones que no se llevaron a cabo según lo acordado en el convenio.