Estar en grupo y no usar colgantes, son algunos de los consejos en el Encuentro de Mujeres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Estar en grupo y no usar aros ni colgantes son algunos de los consejos de autocuidado que propuso la Comisión de Seguridad del 34º Encuentro de Mujeres que comienza el sábado próximo en la ciudad de La Plata. "Si llegás solx, buscá unirte a un grupo o contingente. No te separes si ves que es posible una agresión policial. Cada grupo/colectivo suele tener a alguien responsable que va a garantizar que estén todxs", destacó. Sugirió tener presentes los números de teléfono en caso de emergencia: "Uno puede ser personal y otro el de la Red de Abogades" y recomendó "anotarlos con marcador indeleble en el brazo o alguna parte del cuerpo". En cuanto a la vestimenta y accesorios, apuntó usar "zapatillas cómodas o botas bajas, ropa que cubra la mayor parte de la piel para protegerte del sol y de los gases", así como no usar aros y colgantes en el cuello "para evitar que te atrapen o lastimen". "Evitá cargar elementos cortantes que pueden ser usados en tu contra en una detención", es otro de los "tips" (consejos) de la Comisión de Seguridad. "Frente a provocaciones de grupos o personas antiderechos, tené en cuenta que la mejor respuesta es colectiva; no te expongas solx", destacó.