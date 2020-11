Este fin de semana la ocupación hotelera en Calingasta llegó al 30%

A pesar de que el Gobierno local habilitó la actividad turística en toda la provincia, fue sólo el departamento de Calingasta el que permitió el ingreso de turistas sanjuaninos. No obstante, la ocupación hotelera que hubo no cumplió con las expectativas.

"El saldo no fue positivo, ya que sólo hubo un 30% de ocupación hotelera", informó en diálogo con radio Colón Luis González, de la Cámara Hotelera de Calingasta.

Debido a la actual situación sanitaria, el ingreso a los departamentos alejados sólo puede ser de un 50% de la capacidad de carga de las plazas registradas.

"Entre las razones que nosotros por las cuales los turistas no vinieron a Calingasta, nosotros analizamos que las personas le tienen miedo al coronavirus porque existe una desinformación, ya que hay muchos que creen que en este departamento hay circulación viral o que se necesita un test rápido para ingresar", analizó González.

No obstante, no pierden las expectativas para el próximo fin de semana debido a que la ocupación hotelera que hubo el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre "no alcanza para cubrir los costos que tiene el hotelero".

Quienes deseen realizar turismo interno deben tener reserva previa y obtener el permiso en www.permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar. En la solicitud de permiso, que tiene carácter de declaración jurada, hay que ingresar los datos del vehículo y de las personas que viajan. También, se debe informar dónde se hospedarán y durante qué días.