Este martes, el Gobierno nacional, confirmó que se entregará un bono de $45.000 para personas en estado de vulnerabilidad. Está destinado para personas de 18 a 65 años que no tengan trabajo, no sean monotributista y no cuenten con algún plan social o beneficio por parte de Estado. Según el organismo, desde este lunes 24 de octubre, los interesados podrán acercarse sin turno por las oficinas de Anses para inscribirse.

El Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos, es un bono de $45.000 que será abonado, por única vez, en dos cuotas de $22.500. Una de ella, en el mes de noviembre y la última en diciembre. Según lo mencionado por Raúl Romero titular de Anses Rawson, este nuevo programa alcanzaría a un total de 20.000 sanjuaninos.

Desde el organismo central, confirmaron que la inscripción arranca este lunes 24 de octubre, de manera presencial por cada una de las oficinas, sin necesidad de solicitar turno previo. El primer pago será el 14 de noviembre, por terminación de DNI.

Requisitos

Tener entre 18 y 64 años.

No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación

Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones

Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).

No contar con Obra Social o Prepaga.