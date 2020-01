Este mês começa a temporada de cruzeiros em Puerto Madryn

POR AGENCIA TÉLAM 22 de octubre de 2019

A chegada do navio "World explorer" em Puerto Madryn, no dia 30 deste mês, inaugura a temporada de cruzeiros na província de Chubut, a qual vai até 3 de abril seguinte, e abrange 47 chegadas com uns 90.000 passageiros, informou o diretor comercial da administração portuária, Héctor Ricciardolo.







O funcionário disse que a particularidade deste cais de cruzeiros "é que está na metade da viagem entre o porto de Buenos Aires e o de Ushuaia, sendo perfeito para a chegada de passageiros, e também oferece turisticamente a região e as condições do golfo (Novo) por seu calado e navegabilidade".







O "World explorer" é dos chamados "cruzeiros de expedição", que tem como destino a Antártida, e além de inaugurar esta temporada será também o que a encerra, por ser o último em atracar em abril de 2019.







Segundo as estimações da administração portuária, durante a temporada chegariam ao cais de Puerto Madryn 91.297 viajantes de cruzeiros, dos quais 62.510 serão passageiros e o resto, tripulantes, entre eles os da companhia MSC, que inaugurou assim suas viagens ao sul de Buenos Aires.