Este miércoles se reanuda el juicio contra Alberto Samid

El juicio oral y público al empresario detenido Alberto Samid se reanudará hoy con su etapa final y por la tarde se podría conocer el veredicto, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 iniciará a las 9:30 la audiencia en el juicio a Samid y otros siete acusados por presunta asociación ilícita.

Los jueces José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari primero deberán resolver el pedido de prescripción de las defensas que entendieron que el caso quedó prescripto hace una semana. Si lo rechazan, el juicio continuará con lo que se conoce como las "dúplicas" de las defensas al alegato de la Fiscalía y la querella.

Luego será el turno de las últimas palabras de los acusados y finalmente el veredicto, por la tarde. Ese es el cronograma que el tribunal tiene fijado y la expectativa es cumplirlo porque todos los acusados fueron citados para estar en la audiencia. Su cumplimiento dependerá de los tiempos.

Samid está detenido desde el 5 de abril en Belice tras profugarse del juicio. "Se me fue formando algo. Un señor me dijo que estaba en el horno. Entré en pánico y me tomé unos días de vacaciones. A mí me tienen que dar una medalla porque hace 50 años que trabajo por el país", dijo el empresario la semana pasada en el juicio.

El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió que Samid sea condenado a seis años y medio de prisión y que junto con el resto de los acusados paguen una multa de 23 millones de pesos.

