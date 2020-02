Estiman en US$ 2.282 millones los pagos de deuda pública durante febrero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los pagos de la deuda pública durante este mes ascenderán a US$ 2.282 millones, al sumar amortizaciones por US$ 1.513 millones e intereses por US$ 769 millones, según informó hoy la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).



Según el órgano del Parlamento nacional, el perfil de vencimientos de los servicios de la deuda entre febrero y diciembre de 2020 totaliza US$ 66.760 millones, de los cuales el 57% está denominado en moneda local.



Pero, al excluir los vencimientos intra-sector público, los servicios estimados se reducen a US$ 34.463 millones, de los cuales el 47% está conformado por obligaciones en pesos.



En cuanto a los pagos previstos para marzo próximo, la OPC indicó que los principales vencimientos corresponden a la Lete FGS 13-3-2020 (por US$ 275 millones); los pagaré CUT (por $ 77.300 millones); y el bono Bogato 2020 (por $ 57.679 millones).



El pico anual de vencimientos se registrará en el transcurso de abril, señaló el informe de la Oficina de Presupuesto.



Ese mes se sumará el mayor monto mensual de amortizaciones e intereses: US$ 10.400 millones, de los cuales 6.400 millones serán obligaciones a saldar en moneda local intra sector público.



En enero se registraron colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos por el equivalente a US$ 3.507 millones, de los cuales 1.268 millones correspondieron a Letras del Tesoro en dólares colocadas al Banco Central y $ 107.882 millones (equivalentes a US$ 1.797 millones) a otras Letras del Tesoro.



La OPC puntualizó que, durante el primer mes del año, también se efectivizaron pagos de letras del Tesoro en dólares por US$ 52 millones y en pesos por $123.558 millones, y se amortizaron bonos y préstamos por US$ 715 millones.



Esas operaciones abarcaron los compromisos asumidos por la Administración Central, integrada por las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y por el Ministerio Público.



En cuanto a la ley aprobada el 5 de este mes para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera, la Oficina parlamentaria precisó que el universo de los títulos alcanzados totaliza US$ 66.496 millones, cerca de 21% del stock de deuda total.