Estiman que hay 1.500 gastronómicos que están sin trabajo por la cuarentena

La secretaria general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Graciela Baraza, informó a DIARIO HUARPE que actualmente son cerca de 1.500 los trabajadores del sector que están sin trabajar debido a la cuarentena por el coronavirus.

En el área hay cerca de 3.500 los trabajadores, de ellos hay 1.300 hoteleros y los demás son gastronómicos, estos últimos son “los más afectados” porque hay locales que no pueden abrir sus puertas.

En cuanto a los hoteles, hay muchos que están siendo utilizados por el Estado para albergar a quienes llegan del exterior y deben cumplir el aislamiento obligatorio.

“Las empresas están especulando con una situación económica en decadencia a futuro, siempre sobre el bolsillo del trabajador”, dijo.

“Hay gente que no está trabajando y que no tiene porqué no cobrar, es un problema mundial y los perjudicados siempre son los trabajadores”, añadió Baraza.