Estos son los fallecidos del domingo 17 de noviembre

ELOY LINO ONTIVEROS

Falleció el dia 17-11-2019

Su sepelio se realizará el día 18-11-2019 a las :

En el cementerio El Campanario (Jachal).

Sala velatoria Cocheria: San Ramon (Jachal).

MARCELINO ANTONIO SOSA

Falleció el dia 17-11-2019

Su sepelio se realizará el día 18-11-2019 a las 10:00

En el cementerio Municipal de Jachal.

Sala velatoria Cocheria: San Ramon (Jachal).

ANGELA CORTEZ VDA. DE PEÑA

Falleció el dia 17-11-2019

Su sepelio se realizará el día 18-11-2019 a las 15:45

En el cementerio Media Agua.

B° Patagonia II, manzana A, Casa 9, Media Agua Cocheria: San Juan.

SUB. OF. MY. FRANCISCO MANUEL TELLO

Falleció el dia 17-11-2019

Su sepelio se realizará el día 18-11-2019 a las 16:30

En el cementerio Santa Lucia.

Sala velatoria Cocheria: San Jose.

MARIA VERSINO VDA. DE KEHLER

Falleció el dia 17-11-2019

Su sepelio se realizará el día 18-11-2019 a las 17:00

En el cementerio Capital.

Las Heras 537 Sur. Salas Cochería San Ramón Cocheria: San Ramón.

MARIA ARGENTINA VARAS

Falleció el dia 17-11-2019

Su sepelio se realizará el día 18-11-2019 a las 18:30

En el cementerio Albardon.

Sala velatoria Las Lomitas, Albardon Cocheria: San Jose.