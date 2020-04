Estudian aplicar Torneos Reducidos para definir los ascensos de todas las categorías

El fútbol argentino tiene como mejor escenario una planificación para un regreso para fines de mayo y principios de junio en la Primera División y la AFA también tiene en debate como definir todos sus campeonatos del Ascenso. Siempre bajo la premisa del no castigo, se plantea que no habrá descensos, pero sí dos ascensos en cada una de las categorías. Es decir, no se castiga a los que pelean por el ascenso y tampoco a los que tuvieron un escenario atípico y podrían perder la categoría. Lo increíble de todo esto para los tres equipos sanjuaninos que nos representan a nivel nacional, es que ni San Martín en la Primera Nacional, ni Desamparados ni Peñarol en el Federal A, clasificarían a los reducidos, por lo tanto se les terminaría directamente el campeonato.

El gran debate es cómo se define cada categoría. La idea central es no continuar con el fixture habitual y que cada una de las categorías se defina por minitorneos, es decir una especie de liguilla que va a determinar quiénes ascienden. En AFA entienden que la medida no va a conformar a todos y que va a generar polémica entre algunos equipos, pero entienden que es la más equitativa. La temporada es atípica. Tenemos expectativa de poder jugar a fines de mayo o junio, pero aún no lo sabemos. Por eso hay que tomar decisiones y definir en minitorneos es lo más justo para todos, comenta una importante fuente de la Casa Madre empapada del diseño de esta variante.

Cabe aclarar que si no se pudiera volver a jugar al fútbol hasta agosto, la decisión va a ser otra. Aunque hoy el presidente Alberto Fernández admitió que es probable que de a poco el fútbol pueda volver, aunque aseguró que no será antes de mitad de mayo. Además, remarcó que el regreso será sin público durante muchos meses.

Con respecto a la Primera Nacional la idea que prima es la de hacer dos minitorneos (con equipos de ambas zonas, mezclados). Es decir, se clasificarían los ocho mejores de cada grupo (zona 1 y 2) y todos ellos tendrán chances de ascender a Primera. Hoy los clasificados serían por la Zona 1 serían: Atlanta, Estudiantes Rio IV, Estudiantes Bs As, Temperley, Deportivo Morón, Ferro, Platense y Agropecuario. Y por la Zona 2 serían: San Martín de Tucumán, Defensores de Belgrano, Sarmiento de Junín, Deportivo Riestra, Tigre, Atlético Rafaela, Gimnasia de Mendoza y Villa Dálmine.

¿Cómo serían los cruces? El primero, segundo, tercero y cuarto de una zona, compartirán el mini torneo con el quinto, sexto, séptimo y octavo de la otra. Y viceversa. En cada caso, se jugaría a eliminación directa a partido ida y vuelta: el que gane cada Reducido, asciende a la Liga Profesional. Cada cruce tendrá la particularidad que el mejor clasificado, será el que defina de local. Además, ?habrá ventaja deportiva? para el de mejor ubicación en la tabla en caso de empate en la serie. Lo que sí, no habría gol de visitante.

El sistema se repetiría en el Federal A, que tiene dos zonas igual que la Primera Nacional (la única diferencia es que el principal torneo de ascenso tiene dos zonas de 16 equipos, y el Federal tiene dos grupos de 15) quedando los cruces de la siguiente forma:

ASCENSO 1

Llave 1: Güemes (1ero Zona A) vs Olimpo BB (8vo Zona B)

Sportivo Las Parejas (4to Zona A) vs Ferro GP (5to Zona B)

Llave 2: Sarmiento -Res- (2do Zona A) vs Sansinena (7mo Zona B)

Chaco For Ever (3ero Zona A) vs Juventud Unida SL (6to Zona B)

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería: Güemes / Olimpo / Sarmiento / Sansinena vs Chaco For Ever / Juventud Unida / Sportivo Las Parejas / Ferro GP.

ASCENSO 2

Llave 1: Villa Mitre BB (1ero Zona B) vs Defensores VR (8vo Zona A)

Deportivo Madryn (4to Zona B) vs Central Norte (5to Zona A)

Llave 2: Dep Maipú (2do Zona B) vs Douglas Haig (7mo Zona A)

Huracán Las Heras (3ero Zona B) vs DEPRO (6to Zona A)

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería Villa Mitre / Defensores de Villa Ramallo / Deportivo Madryn / Central Norte vs Deportvo Maipú / Douglas Haig / Huracán Las Heras / DEPRO