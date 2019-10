Estudiantes de La Plata recibe a Rosario Central en un duelo de urgencias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estudiantes de La Plata, con un poco más de aire tras la victoria conseguida la semana pasada en Santiago del Estero, recibirá mañana a Rosario Central, urgido por salir de la zona de descenso, por la 11ra. fecha de la Superliga.



El partido se disputará en el estadio Ciudad de La Plata desde las 17, con arbitraje de Patricio Loustau y transmisión de Fox Sports Premium.



Luego del triunfo del pasado lunes en Santiago del Estero ante Central Córdoba (1-0), Estudiantes y su entrenador Gabriel Milito pudieron recuperar algo de aire pero ahora la obligación pasa por encarrilar otra victoria para llegar de la mejor forma al esperado clásico platense ante Gimnasia de Diego Maradona que se disputará el próximo fin de semana.



Central, por su parte, está todavía más urgido de un triunfo ya que el domingo pasado perdió el invicto (siete empates en fila y los dos triunfos de las primeras fechas) con la derrota ante Vélez Sarsfield (1-0) en Arroyito y está en zona de descenso junto con Patronato de Paraná.



El encuentro también representa una oportunidad para Central de achicar la distancia con su rival en la tabla de los promedios del descenso, donde Estudiantes suma 78 puntos contra los 71 de los rosarinos.



Ambos entrenadores tuvieron una semana complicada para armar los equipos por tener jugadores con molestias y hasta último momento las formaciones estarán en duda.



Diego Cocca, DT del "canalla", aguardará al delantero Claudio Riaño, quien arrastra una sinovitis traumática en el tobillo izquierdo, y en caso de no arriesgar apostaría por el uruguayo Sebastián Ribas.



Como alternativa no tendrá al mediocampista Néstor Ortigoza, quien el sábado sufrió una fractura incompleta del cuarto metatarsiano del pie izquierdo y ya no volverá a jugar ya que la recuperación le demandará dos meses y el contrato con el club rosarino vence a fin de año.



En el "Pincha", Milito tiene que definir si el mediocampista Matías Pellegrini, quien volvió a sumar minutos luego de una larga inactividad, será titular a pesar del golpe en la cintura que sufrió durante la semana.



Lo mismo ocurre con el delantero Federico González, quien padece una molestia en la zona lumbar y tampoco pudo entrenarse con normalidad.



Estudiantes y Rosario Central jugaron 147 partidos en Primera División y el historial está parejo con 52 triunfos del "pincha", 51 del "canalla" y 44 empates.



El último festejo de Central en La Plata fue en el torneo Clausura 2004 por 3-1 con goles de Javier Cámpora, Claudio "Yerbatero" González y Leonardo Talamonti.







--Posibles formaciones--







Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes e Iván Erquiaga; Manuel Castro, Enzo Kalinski, Iván Gómez y Edwar López o Matías Pellegrini; Gastón Fernández y Mateo Retegui o Federico González. DT: Gabriel Milito.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Nicolás Colazo; Lucas Gamba y Claudio Riaño o Sebastián Ribas. DT: Diego Cocca.







Hora de comienzo: 17



Estadio: Ciudad de La Plata



Árbitro: Patricio Loustau



TV: Fox Sports Premium.