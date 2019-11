Estudiantes empató ante Atlético Tucumán en la vuelta a su renovado estadio

Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán empataron esta tarde 1 a 1, por la decimoquinta fecha de la Superliga y en el regreso del “Pincha” a su estadio después de 14 años, tres meses y dos días.



Ángel González (15m.St) abrió el marcador para Estudiantes e igualó Marcelo Ortiz (29m.St), en el estadio ubicado entre las calles 57 y 1 de La Plata, que mantuvo el nombre de Jorge Luis Hirschi. El partido fue arbitrado por Diego Abal.



En medio de una gran fiesta por la inauguración, con 30.000 espectadores, el primer tiempo fue flojo, donde buscó más el elenco de Gabriel Milito pero los tucumanos mantuvieron el orden.



El local tuvo una buena chance en el inicio, pero Mateo Retegui no aprovechó un buen pase de Facundo Sánchez.



Después Enzo Kalinski cabeceó tras un tiro de esquina, pero Cristian Lucchetti controló sin problemas.



Atlético Tucumán respondió tras una mala salida de Juan Fuentes y Lucas Melano remató alto.



Los visitantes tuvieron luego un par de tiros desde afuera de Gonzalo Castellani y Federico Bravo, sin mayor riesgo para el local.



Estudiantes se acercó con un tiro de Iván Gómez desviado y una jugada donde pidieron penal contra Retegui, pero acertó Abal en no sancionarla.



Sobre el final de la primera etapa Castellani comandó un contragolpe y su remate hizo lucir a Mariano Andújar, quien también le tapó el rebote a Guillermo Acosta.



En el complemento el equipo local salió con todo y Retegui tuvo un par de chances que desaprovechó.



Hasta que tras una buena combinación entre Facundo Sánchez y Gastón Fernández la pelota le quedó a Ángel González, quien con un toque corto abrió el marcador.



Pudo haber aumentado Estudiantes, tras una buena jugada colectiva entre Iván Erquiaga, Fernández y Kalinski que terminó con un tiro de Sánchez que Lucchetti sacó al tiro de esquina.



Pero tras un “corner” de Ariel Rojas desde la izquierda Ortiz anticipó en el primer palo y de cabeza puso el empate.



En el final Estudiantes lo buscó pero ya sin claridad.







= Síntesis =







Estudiantes: Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Nazareno Colombo, Juan Fuentes y Iván Erquiaga; Enzo Kalinski e Iván Gómez; Manuel Castro, Gastón Fernández y Edwar López; Mateo Retegui. DT: Gabriel Milito.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Federico Bravo, Ariel Rojas y Gonzalo Castellani; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.







Goles en el segundo tiempo: 15m. Ángel González (E) y 29m. Ortiz (AT).







Cambios en el segundo tiempo: 14m. Ángel González por Castro (E), 25m. Leonardo Heredia por Bravo (AT), 33m. Ramiro Carrera por Castellani (AT), 35m. Federico González por Retegui (E), 40m. Diego García por Fernández (E) y Tomás Cuello por Melano (AT).



Amonestados: Ángel González, Fernández, Kalinski, Fuentes, Colombo (E); Castellani, Cuello (AT).



Estadio: Jorge Luis Hirschi, del club Estudiantes.



Árbitro: Diego Abal.