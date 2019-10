Estudio demuestra que droga aprobada para tratar FPI es eficaz contra varias patologías fibrosantes

Un estudio presentado en el último congreso de la European Respiratory Society (ERS), que se realizó en Madrid, demostró que una droga que ya se usaba para tratar pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) también es efectiva en otras enfermedades pulmonares fibrosantes, como algunas neumonías, esclerodermia y sarcoidosis.



Se trata de nintedanib, que demostró reducir el deterioro de la función pulmonar en un 57% en un estudio llamado "Inbuild", que analizó 663 pacientes durante 52 semanas y cuyos resultados fueron publicados en el New England Journal of Medicine antes del congreso de la ERS, del que participó Télam.



Los resultados sugieren que las enfermedades pulmonares progresivas y cicatrizantes comparten mecanismos similares, por lo que "muchos más pacientes que los que actualmente están aprobados para el tratamiento" podrían beneficiarse con esa droga.



"Enfermedad pulmonar intersticial es el nombre de un grupo de patologías que causan inflamación o cicatrización de los pulmones, lo que se conoce como fibrosis. La FPI es la forma más común de ese tipo de afecciones", explicó a Télam el italiano Luca Richeldi, profesor de Medicina Respiratoria de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Roma.



Richeldi precisó que entre 14 y 43 personas cada 100.000 pueden presentar FPI, que tiene una sobrevida de entre tres y cinco años y síntomas no específicos, por lo que la mayoría de las veces se llega tarde al diagnóstico.



"Es importante detectar a tiempo este tipo de enfermedades, porque con estos nuevos tratamientos logramos reducir la progresión, pero la función pulmonar que se perdió, ya no se recupera", advirtió.



Por su parte el profesor estadounidense Kevin Flaherty, de la Universidad de Michigan y uno de los investigadores del estudio, apuntó que la fibrosis progresiva del pulmón tiene un impacto "devastador" en los pacientes, y que no había hasta ahora medicamentos disponibles para tratarla.



"Excepto para FPI, no había forma de tratar esas patologías, por lo que el estudio que muestra por primera vez que nintedanib es eficaz para pacientes con un amplio rango de enfermedades pulmonares fibrosantes es muy importante", destacó.



La nueva indicación de la droga fue aprobada el mes pasado por la FDA en los Estados Unidos como "primera y única terapia" para disminuir la tasa de declinación de la función pulmonar en pacientes con esclerodermia que tienen compromiso pulmonar, y se espera que esa indicación se apruebe el año que viene en la Argentina.



"Hemos pasado décadas dividiendo las enfermedades pulmonares intersticiales en más de 200 categorías, porque creíamos que sus causas y patrones tenían implicaciones importantes para el tratamiento", dijo Kevin Brown, profesor de medicina en el norteamericano National Jewish Health y autor principal del estudio.



"Nuestros hallazgos indican que las enfermedades pulmonares intersticiales progresivas fibrosantes comparten mecanismos de cicatrización y responden a los mismos tratamientos", destacó.



Si bien en la Argentina no existen datos epidemiológicos sobre la FPI, si se extrapolan cifras de los Estados Unidos se puede estimar que hay entre 6.000 y 12.000 casos.



Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) los principales síntomas son sensación de falta de aire, tos -generalmente seca y de predominio nocturno-, pérdida de peso, falta de apetito y opresión en el pecho.



"Si bien la causa de la FPI es aún desconocida, se sabe que existen factores de riesgo como el tabaquismo y los antecedentes familiares. Aunque tiene baja prevalencia en la Argentina, se trata de una enfermedad que se asocia con mal pronóstico y que usualmente termina con la vida del paciente", advirtió la AAMR.