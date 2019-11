Etchevehere repasó su gestión y destacó la apertura de mercados y la desburocratización del sector

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevhere, destacó hoy que la generación de "confianza" durante la administración del presidente Mauricio Macri posibilitó la apertura de mercados y saltos productivos en el país, al realizar un repaso de su gestión al frente de la cartera agropecuaria.



Asimismo, Etchevehere, quien estuvo acompañado por Macri y por todos los funcionarios integrantes de la cartera que expusieron sus gestiones en sus respectivas áreas, remarcó la creación de las mesas de competitividad y la "desburocratización y la simplificación de trámites", ejes de su gestión junto a la apertura de mercados.



Durante su discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el ministro puso énfasis en los logros durante el período 2016-19 en lo que se refiere a la apertura de mercados, crecimiento de las exportaciones de productos agroindustriales y a las sucesivas cosechas récord que dieron durante estos años.



Según Etchevehere, durante la administración Macri se produjo la apertura de 253 mercados, con su punto más alto en 2018, con 101 nuevas aperturas, lo que significó un aumento en concepto de exportaciones de US$ 600 millones más.



"El mundo con la experiencia anterior se nos había cerrado por reglamentos internos, pero también por una mala relación que había con una gran parte de los mercados. De la mano de la capacidad del Presidente, de generar confianza con los líderes más importantes del mundo, nos abrió la puerta al equipo para revertir esa mala experiencia y poder generar la confianza suficiente para abrir mercados", sostuvo el ministro.



"La apertura de mercados es central", agregó Etchevehere al respecto y aseveró que "producimos diez veces más de lo que necesitamos para consumir y necesitamos estar en conexión con el mundo".



Otro punto que destacó fueron los saltos productivos, en especial en la producción de cereales y oleaginosas, y el incremento en la exportación de carnes.



Durante la gestión de Mauricio Macri se eliminaron las trabas para exportar (ROEs) y las retenciones a las exportaciones agroindustriales, con excepción de la soja; aunque en 2018 las mismas fueron restablecidas.



Respecto a lo primero, subrayó la cosecha récord 2018/19 que alcanzó los 147 millones de toneladas, de las cuales 54 millones correspondieron a maíz, al mismo tiempo que se logró "la tercera cosecha récord consecutiva de trigo" y el procesamiento del 80% de la soja producida en el país.



En cuanto a la exportación de carne vacuna, Etchevehere marcó que las mismas se "cuadriplicaron" respecto a la administración anterior y remarcó el cumplimiento al 100% de la cuota Hilton.



Según datos oficiales, en octubre se alcanzó el nivel de actividad más alto en 10 años en lo que respecta a la faena de vacunos, mientras que las exportaciones a septiembre superaron los US$ 2.000 millones, cifra histórica para el sector.



En la actualidad, 30% de la carne que se produce en el país tiene como destino el exterior.



También hizo mención a la realización del Censo Agropecuario Nacional, el desarrollo de la actividad forestal, la aprobación de eventos biotecnológicos, la transparencia en la cadena láctea y en la desburocratización y simplificación de trámites.



"Hicimos que los productores no pierdan tiempo ni dinero en trámites absurdos, los cuales, en buena parte, eran fuente de corrupción, porque si había una traba era para sospechar y desconfiar e ir a un sucucho para hablar con un referente", sentenció Etchevehere.