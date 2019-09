Eugenio Veppo actuó en el videoclip de un famoso grupo de rock

Eugenio Veppo subiendo a un auto, poniendo un CD y recorriendo la ciudad mientras escucha el tema "La banda de sonido de tu vida" de Ella es tan cargosa. Así arranca el video que lo tuvo como protagonista a este periodista de 32 años que el fin de semana atropelló a dos agentes en un control de tránsito. Una llamativa coincidencia. Del entorno de la banda contaron que no lo conocieron personalmente ya que el clip se filmó en set separados.

Veppo manejaba un Volkswagen Passat azul por la avenida Figueroa Alcorta cuando a las 3.30 de la madrugada del sábado atropelló a los agentes de tránsito Cinthia Choque, quien murió en el acto, y Santiago Siciliano, que pelea por su vida en el Hospital Fernández.

MIRÁ TAMBIÉN Ricky Martin anunció nuevo disco con gira incluida

Ayer renunció su abogado, José Luis Ferrari, al considerar que el periodista "le mintió" sobre lo sucedido: "Esta causa no me hacía bien, por eso me aparté". "Mi estrategia era acercarlo a un homicidio culposo para acceder a una condena de ejecución condicional o de cumplimiento efectivo pero corta", explicó Ferrari. Veppo, sin embargo, podría recibir hasta 25 años por homicidio simple una vez en juicio.