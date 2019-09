Ricky Martin anunció nuevo disco con gira incluida

Ricky Martin sorprendió a sus fans con una publicación en sus redes. “Viene buena música y voy a montar una clase de concierto que no olvidarás”, escribió el músico y agregó los hashstags #StudioTime, #Tour y #NewMusic, revelando así que se encuentra grabando nuevas canciones en estudio y que muy pronto saldrá de gira.

El último disco de estudio de Ricky Martin, "A quien quiera escuchar", fue editado en 2015, por lo que tras cuatro años sin nuevas canciones sus fanáticos están muy ansiosos. El nuevo álbum sería el número 11 en su carrera.

Sin embargo el artista sí publicó colaboraciones, y le fue muy bien. Las últimas fueron “Fiebre” junto a Wisin y Yandel en 2018, y “No se me quita” junto a Maluma, en mayo de este año.

#StudioTime .

Viene buena música y voy a montar una clase de concierto que no olvidarás! Ya mismo te visito. Te parece? 🎶🎵

Releasing great music this fall, I will put together a hell of a concert and then I’ll go visit you! Cool? #Tour #NewMusic pic.twitter.com/C3473wkWsf