Tras la finalización de La Voz Argentina y con la flamante inauguración de una nueva temporada de Masterchef Celebrity —conducida por Wanda Nara—, Evangelina Anderson se convirtió en noticia antes de su debut por un misterioso obsequio que recibió.

La actriz compartió a través de sus historias de Instagram que llegó a su casa después de una jornada de grabación y se encontró con un gran despliegue de regalos. Anderson comentó: “Acabo de llegar a casa, volví de grabar y no saben con lo que me acabo de encontrar”.

El lujoso detalle incluía bolsas de la reconocida marca Louis Vuitton. No obstante, lo que más llamó la atención fueron los diez enormes ramos de rosas que se encontraban distribuidos por toda su casa. Junto a los presentes, Anderson halló una carta con un mensaje cariñoso.

La nota contenía un mensaje de aliento de cara a su participación en el certamen de cocina: “Una rosa por cada sonrisa que deseo tengas en este certamen. Mucha merd”. Sorprendida por el gesto, la expareja de Martín Demichelis preguntó en sus redes: “¿Quién es?”, sugiriendo que el regalo podría provenir de un posible admirador secreto.