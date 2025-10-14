La madre de Pablo Laurta, Estrella, rompió el silencio este martes tras la detención de su hijo, acusado del doble femicidio de Córdoba, el secuestro de su hijo de cinco años y el posible homicidio de un remisero en Concordia, Entre Ríos. En declaraciones a radio Splendid AM990, afirmó que ofreció su ayuda a la Justicia para cuidar al menor si no se designa un tutor legal.

“Solo me puse a disposición de la Justicia si no hay tutor para mi nieto”, aseguró la mujer, y negó categóricamente los rumores que circularon en redes sociales sobre su intención de quedarse con el niño. Estrella pidió respeto y protección para su nieto, enfatizando que su único objetivo es garantizar su bienestar: “Lo único que puedo hacer es ofrecerme para cuidarlo, no por obligación, sino por amor”.

Con voz entrecortada, la madre detalló que mantenía contacto con su nieto hasta que su hijo se lo impidió. “Pablo le llenó la cabeza a Luna diciéndole que yo se lo quería sacar”, explicó, refiriéndose a la expareja de Laurta, Luna Giardina, asesinada junto a su madre, Mariel Zamudio, el pasado 8 de octubre. Además, Estrella recordó un mensaje enviado a Luna antes del crimen: “Le escribí para decirle que jamás haría algo así, que nunca intentaría quitarle su hijo”, y señaló que busca recuperarlo para presentarlo como prueba de su buena fe.

Estrella también habló del deterioro de la relación con su hijo, indicando que Pablo la había excluido de su vida familiar. “Un día me dijo que su familia era Luna, Mariel y P., y que yo ya no lo era. Fue muy doloroso escucharlo”, relató. Sobre los hechos, fue tajante: “Nunca me imaginé algo así. No pienso hablar con Pablo nunca más. No hay palabras para esto”.

En relación a las causas que podrían haber desencadenado la tragedia, la madre mencionó la disputa por la tenencia del menor en Uruguay como un posible detonante: “Todo empezó cuando no le dieron la tenencia de P. en Uruguay. Desde entonces, estaba fuera de sí”, explicó conmovida.

El testimonio de Estrella Laurta aporta un nuevo ángulo a la causa, centrando la atención en la protección del menor y en la firme decisión de la familia materna de garantizar su bienestar, mientras la Justicia continúa con la investigación por los crímenes cometidos por Pablo Laurta.