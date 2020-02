Ex trabajadores del diario "Hoy" de Balcedo pidieron recuperar el edificio del matutino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ex trabajadores del diario platense "Hoy", que perteneció a Marcelo Balcedo, el ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) detenido por lavado y evasión fiscal, pidieron ser "depositarios judiciales" del edificio donde funcionó el matutino del que fueron despedidos sin indemnización y con sueldos sin cobrar, informó una fuente judicial.



Los ex trabajadores del diario, que mañana cumplen dos años de haber sido despedidos por Balcedo, formaron una cooperativa que hoy edita el portal "Pulso Noticias" e iniciaron acciones judiciales luego de que fueran echados.



La Cooperativa de Trabajo Pulso Noticias LTDA presentó un escrito, al que accedió Télam, ante el juez federal Ernesto Kreplak, en el que le solicitan "ser depositaria judicial provisoria del inmueble de calle 32 número 426 donde funcionaba la sede del diario Hoy y de los bienes muebles que permanecen en su interior".



El 13 de febrero de 2018, Miryam Renée Chávez de Balcedo, madre de Marcelo Balcedo y por entonces directora del matutino platense, prohibió la entrada a un centenar de trabajadores.



Según explicaron desde la cooperativa a esta agencia, "solicitamos ser depositarios judiciales y así poner en funcionamiento la empresa en la que hemos trabajado durante años. Queremos trabajar, queremos producir, queremos lo que nos corresponde".



Balcedo, ex titular de Soeme, está detenido desde enero de 2018, acusado de lavado de dinero y evasión fiscal.