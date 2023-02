¿Excusas? Lo que dijo Jake Paul tras ser derrotado por Tommy Fury

El cruce entre Jake Paul y Tommy Fury se llevó a cabo este domingo 26 de febrero, con el inglés como ganador. Tras los resultados oficiales, el hermano de Tyson Fury se quedó con el triunfo por decisión dividida. El enfrentamiento se realizó en Diriyah Arena en Diriyah, Arabia Saudita. El cruce fue visto por miles de personas en el mundo, ya que había una gran expectativa para la estelar de la velada.

En lo que fue el cruce principal de la noche, Jake Paul (6-1) se enfrentó a Tommy Fury (9-0) en una contienda de Peso Intermedio en 185 libras. Los dos hablaron mucho en la previa, con una historia que llevaba más de un año y decenas de comentarios y amenazas entre ellos. En esta oportunidad, finalmente pudieron cerrar el primer capítulo, el que podría tener revancha pronto.

Publicidad

Si bien en gran parte del pleito parecía estar yendo a su favor, Paul estuvo cerca de conseguir una remontada impresionante en el octavo y último asalto, tras derribar a Fury antes de la decisión. Dos de los tres jueces vieron por ganador al británico, por lo que el youtuber norteamericano fue derrotado por primera vez. Sin embargo, fue una gran actuación de su parte.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Mensaje de Jake Paul

"Todo respeto a Tommy, ganó. Y no me juzgues por mis victorias. Júzgame por mis pérdidas. Voy a volver. Creo que nos merecemos esa revancha. Fue una gran pelea, una pelea cerrada. No sé si estoy de acuerdo con los jueces. Obtuve una ronda de 10-8, dos veces. Así que, es lo que es. … Esta es definitivamente una experiencia humillante. Lo tomaré en la barbilla. Vuelve al gimnasio y podemos volver a correr", partió diciendo Jake Paul tras la pelea.

Luego, el youtuber expuso: "Honestamente, me sentí plano. Me enfermé muy mal dos veces en este campamento, me lastimé el brazo. Entonces, no fue mi mejor actuación. Pero perdí. No estoy poniendo excusas. Solo digo que no fue mi mejor actuación. Me sentí un poco plano. Vamos a regresar y obtener esa 'W'. No me juzgues por mis victorias. Júzgame por mis pérdidas. Voy a volver más fuerte".