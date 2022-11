La explosión de un calefón en un departamento conmocionó a un consorcio de Capital. Una mujer de 39 años, inquilina del lugar, terminó gravemente herida con casi el 100% de su cuerpo quemado, contaron las autoridades. DIARIO HUARPE pudo hablar con un vecino del complejo de departamentos y un oficial principal de Bomberos, que contaron lo sucedido.

La explosión se originó en la tarde de este domingo, cerca de las 18 horas, en el consorcio Masare de O’Higgins, situado en calle O’Higgins 329 este, entre calles Lavalle y Avenida La Rioja. Allí, una explosión se originó de un departamento del primer piso del complejo habitacional. En el mismo vivía Melina Romero, de 39 años, empleada de una estética y estudiante de la carrera de Contador Público. La mujer vivía con su pequeño perro Simón, que también salió damnificado por la explosión.

Publicidad

Una fuga de gas, la principal hipótesis de la explosión. Foto DIARIO HUARPE.

Uno de los vecinos, Iván Nolazco, comentó a DIARIO HUARPE: “Escuchamos una explosión muy fuerte, en un principio pensamos que era un terremoto”. “Cuando salimos vimos que una mujer estaba completamente quemada, así que tuvimos que auxiliarla”, continuó. “Estaba prendida fuego, fue una imagen terrible, nos pedía auxilio”, habló el hombre conmocionado.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Fue terrible, fue terrible, porque no sabíamos qué hacer. No hay agua, no hay mangueras, no tenemos ni siquiera extintores. Encima la ambulancia tardó unos 40 minutos”, comentó Nolazco.

La explosión se originó en un departamento del primer piso. Foto DIARIO HUARPE.

Romero fue trasladada a la guardia del servicio de Quemados del hospital Marcial Quiroga. Allí fue intervenida de urgencia y quedó entubada e internada. Un vecino, que trajo la información del parte médico al consorcio, mientras se levantaban los restos de la explosión, dijo que los médicos alertaron que jamás vieron un caso como de la mujer, que tiene casi el 100% de su cuerpo quemado.

En el consorcio no había ningún familiar de Romero. Todos estaban en el hospital. Hasta el complejo de departamentos solo llegó un cuñado para trasladar al perrito a una veterinaria. El animal habría quedado ciego a raíz de la explosión y del incendio.

Publicidad

Los vecinos quedaron conmocionados por el grave hecho. Foto DIARIO HUARPE.

El interior del departamento que alquilaba Romero quedó totalmente destruido. El fuego arrasó con todo a su paso y todos los bienes materiales quedaron seriamente dañados. Bomberos y un encargado de la estructura del edificio no pudieron precisar si el lugar puede ser nuevamente habitado. Este lunes habrá una inspección de Ecogas en el lugar y de demás identidades necesarias.

Aparentemente, según la principal hipótesis, la explosión se originó por la acumulación de gas que había en el departamento a partir de una fuga que la inquilina y propietario del complejo no advirtieron. La misma podría haber estado en el calefón o en la cocina. Eso será material de investigación, según explicó a este medio el oficial principal, Víctor Cabrera, perteneciente a Bomberos y perito en el caso.

Bomberos y la Policía de San Juan intervinieron en el caso.Foto DIARIO HUARPE.

En el Masare de O’Higgins hay 10 departamentos. La explosión salió de uno ubicado en el primer piso. La puerta del mismo, según explicaron, voló 400 metros. En el momento del siniestro, solo había algunos vecinos en el lugar. Después del grave siniestro doméstico, los vecinos limpiaron los restos de madera, chapa y vidrio que quedaron desparramados en el patio del consorcio. También limpiaron los frentes de sus hogares y sus autos, que estaban cerca.