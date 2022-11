Un calefón explotó en la tarde de este domingo en Trinidad. El saldo, una mujer de 39 años, identificada como Melina Romero con el 100% de quemaduras en su cuerpo. El hecho sucedió en calle O'Higgins 329 este.

Uno de los vecinos comentó a DIARIO HUARPE: “Escuchamos una explosión muy fuerte, en un principio pensamos que era un terremoto” comenzó su relato. “Cuando salimos vimos que una mujer estaba completamente quemada, así que tuvimos que auxiliarla”, continuó.

Pedazos de la casa volaron por los aires. Foto: DIARIO HUARPE

“Fue terrible, fue terrible, porque no sabíamos que hacer. No hay agua, no hay mangueras, no tenemos ni siquiera extintores. Encima la ambulancia tardó unos 40 minutos”, comentó.

“El departamento estaba completamente destrozado. Las puertas habían volado unos 400 metros”.

Los primeros en llegar fueron los bomberos que fueron notificados por un principio de incendio. Al llegar al lugar se encontraron con la violenta escena.

Los vecinos limpiaron los restos de esconbros que volaron. Foto: DIARIO HUARPE

Según los primeros datos aportados por bomberos, una mala instalación de gas, habría sido la causante de la explosión. Es que en el lugar encontraron llaves que no correspondía. Por otro lado, las viviendas colindantes estarían aptas para volver a ser habitadas ya que no presentarían daños estructurales.

La violencia de la explosión también se marcó en las compuertas de metal del conjunto de departamentos que quedaron dobladas por la onda expansiva. En el lugar hay 10 departamentos que, según expresaron los vecinos, se trataría de un conjunto inmobiliario que no estaría declarado.