Expo Anime es la convención otaku que en apenas dos años ya se instaló como el encuentro friki en San Juan. Junto con otras convenciones son las que tomaron la posta para reunir a emprendimientos, artistas, bailarines y demás expresiones de la cultura japonesa, coreana y cultura pop.

La próxima edición será el sábado 7 y domingo 8 de octubre, de 16 a 21 horas y de 16 a 20 horas, respectivamente. La entrada es libre y gratuita.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Entre las actividades de esta edición estará el concurso cosplay kids, pasarela cosplay, covers de anime y kpop, kpop random dance, el show de kpop Bad4u, sección de tatuajes a cargo de Dark Barbie Tatuajes, también habrá un show de drag queen de anime a cargo de Luxuriux, batalla de cosplay, concurso de Just Dance, concurso de kpop grupal, kpop solista, concurso de cosplay, juegos de rol con Amos de la Pifia y feria de emprendedores.

Una reunión que crece a paso veloz

Guadalupe Zurita es la organizadora de este evento cultural. En un año y medio ya tuvo tres ediciones y creó una comunidad fiel. En la última edición que se hizo en mayo asistieron más de 15.000 personas.

Zurita comentó a DIARIO HUARPE que el evento que nació como la reunión de frikis y otakus se convirtió en un espacio de contención para aquellos que se sentían raros. "Yo me metí en la comunidad (friki y otaku) sola, así que no sabía que había otros espacios. Después me enteré toda la historia que había detrás de estos eventos. Como la Otaku Yoobi o Mendotaku, eran super eventos que ocurrían una vez al año por lo que generaba toda una expectativa y preparación".

Sobre el éxito que tiene la convención, Guadalupe comentó que se debe principalmente a que escuchan a la comunidad. "Además de los eventos grandes tenemos eventos más chicos con temáticas más específicas. Como anime o kpop. Así que estamos en diálogo constante, por ejemplo los jurados del concurso de cosplay fueron elegidos por el público".

Publicidad

Por último, cerró valorizando el apoyo del Estado provincial para la organización de estos eventos. "Poder garantizar un evento gratuito con esta infraestructura y durante dos días es gracias que existen políticas públicas y centros culturales de esta índole. Si no sería imposible", cerró.