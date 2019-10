Expo Cannabis Argentina, un aluvión de información para consumidores y novatos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Expo Cannabis Argentina, cuya primera edición se realiza este fin de semana en la Sociedad Rural de Buenos Aires, reúne a más de 70 expositores dispuestos a responder preguntas sobre autocultivo, consumo terapéutico y medicamentos con cannabidiol a los cientos de visitantes que llegan ávidos de información. "Canna Cuidados" es una agrupación de jóvenes que informa sobre cómo consumir la planta del cannabis de manera saludable, y hoy ocupaba el stand 141 en la Expo Cannabis. Allí, hombres y mujeres se agolpaban alrededor de Ever y Ayelén, que con 30 y 28 años respectivamente, son alumnos del último año de medicina en la Universidad de Buenos Aires. "Mi hija tiene asma, ¿le sirve?", preguntó un hombre de unos 45 años, y acto seguido una mujer consultó "¿lo puedo tomar para dormir?", a lo que otro señor bastante mayor cuestionó: "¿Pero esto sirve para todas las enfermedades?". Ever, el joven que pronto será médico, aclaró que el cannabis funciona como "complemento" de algunos tratamientos y recomendó consultar siempre a un médico. Como una de las formas saludables de consumir cannabis, Ever y Ayelén presentaban hoy una serie de vaporizadores de hierbas en los que no hay combustión -por lo que no generan monóxido de carbono- ni contienen esencias con aditivos perjudiciales para la salud. "Esto no tiene nada que ver con el cigarrillo electrónico ni con el famoso vapeador", explicó el joven, y agregó, "son vaporizadores que no tienen resistencia (eléctrica) ni aceites. Se pone directamente la hierba". El vaporizador es una buena alternativa frente al "porro" de marihuana, que sí tiene combustión y daña las vías respiratorias superiores, como ocurre siempre que se fuma. "Canna Cuidados" ofreció esta tarde una charla con el médico Sergio Mendes Garrido, toxicólogo del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, a través de una pantalla gigante ubicada en el escenario central de la exposición, la ingeniera Mara Gordon brindó una videoconferencia desde Estados Unidos sobre cómo tratar el insomnio con cannabis. Luego de enumerar diferentes causas posibles del insomnio y sugerir hábitos relacionados con la "higiene del sueño" que pueden ayudar a combatirlo, Gordon afirmó que el THC y el cannabidiol (CBD) son los componentes de la planta del cannabis más eficaces para tratar este trastorno. Gordon investiga hace nueve años el tratamiento del insomnio con cannabis y, para ella, es fundamental encontrar la dosis justa: si es baja no hará efecto y si es demasiado alta generará hiperactividad mental. "Es muy importante no tener una mala experiencia porque no van a querer volver a probar. Tengo pacientes mujeres que duermen con dos miligramos y hombres que toman 100 miligramos-dijo- hay que empezar con dosis bajas y subir lentamente". Entre los más de 70 expositores del pabellón estaba también el laboratorio Ramm Pharma, que es de capitales canadienses, tiene su base y campos de cultivo en Uruguay y produce un medicamento aprobado para la epilepsia refractaria cuyo principio activo es el cannabidiol (CBD). Leticia Cuñetti, nefróloga y farmacóloga uruguaya, fue invitada por el laboratorio a exponer sobre "prescripción racional del CBD". "El CBD sale de una planta, como los opiáceos. No es homeopatía ni medicina alternativa, es medicina alopática basada en la evidencia", afirmó la médica en diálogo con Télam. Y agregó que al prescribir CBD hay que "evaluar al paciente, tener en cuenta sus antecedentes y, si toma otros medicamentos, las potenciales interacciones". Los medicamentos con CBD, como muchos otros, son metabolizados en el hígado, por lo que puede tener interacciones. "Aunque (el CBD) tiene niveles altos de eficacia y seguridad respecto a otros medicamentos, no es mágico ni sirve para todo. Tiene indicaciones específicas y hay que prescribirlo con responsabilidad", dijo la médica Leticia Cuñetti.