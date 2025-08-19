El Banco Central de Chile informó que las exportaciones del país aumentaron un 5,4 % interanual durante el segundo trimestre de 2025, impulsadas principalmente por el sector de bienes.

Dentro de las exportaciones de bienes, se destacaron las ventas de cobre, que mantienen su rol preponderante en la economía chilena, junto con un crecimiento significativo en productos alimenticios y madera.

En cuanto al comercio de servicios, el sector turístico mostró expansiones relevantes, contribuyendo al desempeño positivo en esta área.

Por otro lado, las importaciones crecieron a un ritmo más acelerado, con un aumento del 14,6 %. Los principales rubros de compra fueron maquinarias para uso industrial, equipos de transporte y servicios empresariales.

Este comportamiento refleja una dinámica comercial activa en Chile durante el período, con un balance positivo en las exportaciones y una demanda interna que impulsa las importaciones.

