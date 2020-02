Exportaciones de reciclados de la carne alcanzarán 180.000 toneladas por US$ 60 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las exportaciones de derivados de desperdicios de la carne alcanzarán este año las 180.000 toneladas, con un volumen de US$ 60 millones, según estimaciones de la Cámara de Subproductos Ganaderos, que destacó los avances de la industria que en 2020 reciclará 2 millones de desechos.



"Argentina va a crecer en este proceso de reciclado de desperdicios, porque la demanda de carne hace que se empiecen a producir animales más pesados. Y al ser más más grande el animal hay más subproductos para reciclar", explicó a Télam el gerente general de la Cámara, Daniel Di Pardo.



Puntualizó que "los 2 millones de toneladas salen de la faena como desperdicio", y señaló que "hay 35 plantas en el país que procesan lo que viene de los frigoríficos y de las carnicerías".



Indicó que "las plantas reciben el producto y lo procesan", y aclaró que esta cantidad "viene con 50% de agua, naturalmente".



"De eso sale el sebo líquido, que es la grasa, y también hay una proteína que al final del proceso se separa para transformarse en la harina de carne y de hueso", afirmó Di Pardo, quien puso de relieve que "el sebo se aplica en biocombustibles, y Brasil demanda mucho de eso".



También señaló que "Argentina exporta sebo a Europa y México", y añadió que "la harina de carne y de hueso se envía a Asia, fundamentalmente a Vietnam, porque es muy utilizado de alimento para animales".



Precisó que "de sebo se exportan 60.000 toneladas, a valor US$ 500 cada una; y de harina, 120.000, a razón de US$ 270".



El ejecutivo puntualizó que "las exportaciones representan en el caso del sebo, el 18%, de las 330.000 toneladas que se producen; y en la harina, la mitad".



También se refirió a las retenciones que se aplican sobre el sector, y sostuvo que "pasarlas del 0% al 12%, en un mercado de bajo valor y alta competencia dificulta que el productor haga negocio", y señaló que desde la Cámara están "buscando poder tener una entrevista" con las nuevas autoridades.



"Con un consumo interno muy definido y una necesidad inexorable de exportación, la propuesta es tener una consideración respecto al incremento de las retenciones", afirmó Di Pardo.



Indicó que "el sector de reciclado de desechos de la carne emplea 800 personas en forma directa, y trabaja con alta alta tecnología y procesos continuos", y destacó que "el producto que ahora se recupera y se transforma, antes se tiraba a campo abierto y generaba una descomposición importante, además problemas en la salud de los que trabajaban en él".



A su criterio, el sector de reciclado "juega un rol clave a la hora de transformar esos desperdicios en productos de enorme valor agregado para otras industrias, en particular sebo líquido, para jabones, velas, emulsionantes y oleoquímicos; proteína de carne y hueso como alimento balanceado o para mascotas y fertilizantes; y grasas alimenticias para galletitas o panificados".



"Logramos dos objetivos en uno: por un lado, el adecuado tratamiento de los residuos, peligrosos para la salud y extremadamente costosos de gestionar, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y, por el otro, la generación de oportunidades de negocios alrededor de productos de alto valor agregado aptos para impulsar las exportaciones y crear puestos de empleo de calidad", concluyó el ejecutivo.