Exposição de contos, textos e anotações de Oesterheld na Biblioteca Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Uma exposição que reúne documentos manuscritos o mecanografias do roteirista e escritor Héctor Germán Oesterheld, desaparecido na última ditadura civil militar, é exposta até abril deste ano no Centro de Historieta e Humor Gráfico Argentinos da Biblioteca Nacional.



A exposição "Palavra de Oesterheld" está integrada por contos, roteiros, micro relatos, soltos informativos, anotações e ideias apenas insinuadas, índices e sumários, possíveis cronogramas de entrega e projetos que foram guardados por sua esposa Elsa Sánchez.



Oesterheld (Buenos Aires, 1919) foi sequestrado -igual que suas quatro filhas, seus dois genros e seus dois netos- pela ditadura civil militar em abril de 1977 na cidade de La Plata, e esteve detido em Campo de Mayo e no centro clandestino de detenção El Vesubio. Naquele momento era um ativo militante de base da organização Montoneros.



"Palavra de Oesterheld" pode ser visitada de terças a domingos, das 14 às 19, no Centro da Historieta e Humor Gráfico Argentinos da Biblioteca Nacional, Agüero 2502 da Cidade de Buenos Aires, com entrada livre e gratuita.