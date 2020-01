Exposição do destacado artista Anish Kapoor na Fundación Proa

POR AGENCIA TÉLAM 23 de octubre de 2019

Uma exposição dedicada ao artista britânico Anish Kapoor, nascido na Índia e reconhecido internacionalmente como uma das figuras mais destacadas da criação artística contemporânea será inaugurada em 16 de novembro, na Fundación Proa.







Com obras de 1992 até a atualidade, selecionadas pelo curador Marcello Dantas, a exposição abrange diferentes séries da produção do artista e uma ampla diversidade de materiais utilizados, tais como a cera, a pedra, o pigmento e o aço.







A exposição propõe um percorrido através de algumas de suas obras emblemáticas, algumas de grande carga dramática, e outras mais elusivas, que se esfumam frente ao espectador ou distorcem o espaço ao redor.







No nível internacional foi reconhecido com o Prêmio Duemila por sua participação na 44° Bienal de Veneza, foi ganhador do Prêmio Turner e recebeu a distinção de Cavaleiro, uma das mais altas honras da Inglaterra. Suas obras foram expostas em Buenos Aires em 2017, no Parque da Memória.







Fundación PROA está na Avenida Pedro de Mendoza 1929, da Cidade de Buenos Aires.