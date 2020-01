Exposição indaga como as ideias de Freud enraizaram na cultura argentina

POR AGENCIA TÉLAM 25 de octubre de 2019

Uma exposição que procura analisar as diferentes vias pelas quais as ideias de Sigmund Freud chegaram à cultura argentina, a partir de começos do século passado até final dos anos 70, é exposta na Biblioteca Nacional.



"Freud na Argentina: a 80 anos de seu falecimento" indaga nas diferentes vias pelas quais as ideias freudianas chegaram a se implantar em amplos territórios da cultura, até se tornarem ferramentas chaves para aliviar os sofrimentos.



Curada por Luis Sanfelippo, a exibição reúne publicações médicas, revistas culturais, jornais com muito massivos, livros psicanalíticos, trabalhos de divulgação, filmes, obras de teatro e cartas de grandes figuras da psicanálise que mantiveram intercâmbio epistolar com famosos psicanalistas argentinos.



A exposição poderá ser visitada até 31 de dezembro na Sala Ortiz, da Biblioteca Nacional, localizada em Agüero 2502, cidade de Buenos Aires.