Exposição no Museu de Arquitetura de Buenos Aires sobre a era de ouro do design de mobiliário argent

POR AGENCIA TÉLAM 11 de octubre de 2019

A exposição "¡Tomen asiento!: os 40 anos que revolucionaram o móvel argentino", estará no Museu de Arquitetura e Design de Buenos Aires, MARQ, baseada no livro "Desenho e Produção do mobiliário argentino 1930-1970" da arquiteta Martha Levisman.







A exibição faz parte da Semana do Design em Buenos Aires e estará aberta ao público até 19 de outubro. Curada por Claudia Lala e de Gabriela Jurevicius, mostra os modelos originais e réplicas das peças dos mais importantes desenhadores de meados do Século XX e divulga uma nova publicação bilíngue e um vídeo documentário.







Entre 1930 e 1970 foi uma época de ouro para o desenho industrial e de mobiliário na Argentina. A crise do ano 29 e as políticas nacionais que promoveram a substituição de importações promoveram o crescimento de diferentes indústrias tanto na América Latina quanto em nosso país.







Neste marco, o desenho surge como a oportunidade para agregar valor aos produtos que a indústria leve recém-criada lançava ao mercado.



O livro, o documentário e a exposição examinam os modelos icónicos do passado que hoje protagonizam novamente a cena do design do mobiliário argentino de autor.