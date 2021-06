Expropiaciones: creen que el juicio podría iniciar en septiembre

Tras varios años de espera y un sinfín de maniobras dilatorias, la megacausa expropiaciones se encamina al juicio oral y público antes de que finalice el presente año, según adelantó el Fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo Varela. De no mediar ningún otro contratiempo los involucrados estarán en el banquillo de los acusados, ante los jueces del Tribunal Martín Heredia, Silvina Rosso y Matías Parrón, entre septiembre y octubre próximo.

El escandalo de las expropiaciones, que inició durante el 2010, en es una de las causas más complejas y de mayor volumen en la historia judicial de la provincia y busca determinar si un grupo de abogados, jueces, peritos y funcionarios del Poder Ejecutivo se puso de acuerdo para inflar el valor de terrenos que debía pagar el Estado. Por estas fraudulentas maniobras, que llevaron a cabo desde sus funciones, estiman que se alzaron de forma ilegal con una cifra millonaria de las arcas públicas.

"Obviamente que la pandemia y las distintas restricciones ocasionaron demoras en la causa, pero nosotros pensamos que en septiembre u octubre estaremos en condiciones de llevar adelante el debate", contó Alvo Varela.

El Fiscal de Estado dijo además que más allá de que la justicia está notificando a los involucrados para que ofrezcan las pruebas y si bien puede haber también recusaciones, es un hecho que el juicio iniciará este año. "No creo que se dilate más todavía el llamado, será algo muy difícil. Hoy estaríamos en condiciones, siendo muy pesimistas, de que en septiembre inicie el juicio", apuntó.

La megacausa tiene como acusados a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, los exjueces Rosalba Marún y Carlos Macchi, el ex fiscal de Estado Mario Díaz, los ex miembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, Adolfo Cravero, Julio Fernández, José Moreno y Eduardo Olivera, la ex perito oficial Ana María Melvin, el ex empleado del Estado Néstor Adán Ruiz y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga. Todos estos, además de algunos otros delitos, se los acusa de haber conformado una asociación ilítica para estafar al Estado de San Juan.